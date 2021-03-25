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MotoGP / Son dakika

Vinales’in MotoGP ekip şefi Katar yarış gününe kadar karantinada olacak

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Maverick Vinales, Pazar günü Katar’da gerçekleştirilecek yarışa kadar, MotoGP ekip şefinin yanında olmayacağını onayladı.

Vinales’in MotoGP ekip şefi Katar yarış gününe kadar karantinada olacak

Bu haftanın başında, Vinales’in Yamaha ekip şefi Esteban Garcia’nın COVID-19 pozitif test edildiğini söylentileri çıkmaya başlamıştı.

Vinales, Garicia’nın ilk testinin sonucunun göz önünde bulundurulmadığını ve ikinci testinin Çarşamba günü negatif sonuç verdiğini onayladı.

Buna rağmen, Garcia cumartesi gününe kadar otelinde karantinada olacak ve Vinales ise yarış gününe kadar ekip şefi olmadan devam edecek.

Autosport tarafından ekip şefinin COVID pozitif test edildiği söylentilerinin doğru olup olmadığı sorulan Vinales, ‘’Hayır, tam olarak değil.’’

‘’Esteban pozitif veya negatif sonuç almadı. Sanırım buna ‘reaktif’ deniyor.’’

‘’Dün tekrar test edildi ve negatif çıktı. Ancak Cumartesi gününe kadar COVID dolayısıyla otelinde kalması gerekiyor.’’

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

‘’28’inde yarışa gelecek, ancak hâlâ iletişimdeyiz.’’

‘’Bu bizim için bir problem değil. Esteban’ın bizi otelinden destekleyeceğini biliyoruz.’’

‘’En azından testlerde çok tur attık, yani çok test edecek bir şeyimiz kalmadı.’’

‘’Nasıl daha hızlı olunur, nasıl tam depoyla hızlı sürüş yapılır gibi, pistteki birçok şeyi anlamak adına sadece sürüş yapmalıyız.’’

‘’Yapılacak çok şey yok.’’

‘’Bu kesinlikle üzüntü verici. Çünkü takımımızın hepsi orada olmayacak.’’ yanıtını verdi.

Birkaç teknik personelin ve üyenin virüsten dolayı sezonun ikinci yarısını kaçırmasıyla, Yamaha fabrika ekibi, COVID-19’dan en çok etkilenen takımlardan biri oldu.

Vinales’in eski takım arkadaşı Valentino Rossi de 2021 yılında iki yarış kaçırdı.

COVID’in MotoGP padoğundaki vaka sayısının, aşı teklifi sonrasında düşmesi bekleniyor.

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Marquez, Katar'da güç dengelerinin netleşmesini beklemiyor

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Editör Lewis Duncan

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