Vinales’in Aprilia motosikletine alışması umduğundan "çok daha uzun sürüyor"

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Dokuz kez MotoGP kazananı, motosikletine kasten zarar verdiği anlaşıldığı tartışmalı Styrian GP'nin ardından Yamaha'daki yerini kaybetmiş ve Aprilia'ya katılmıştı.

Aprilia ile bir sonraki sezona hazırlanmak için 2021'in son yarışlarını test amaçlı kullanan Vinales, geçtiğimiz hafta sonu Sepang'da güçlü bir hafta sonu geçirdi ve beşini sırada yer aldı.

Ancak Vinales, Aprilia'ya alışmasının beklediğinden daha uzun sürdüğünü ve Mart ayındaki Katar yarışına tamamen hazır olacağından emin olmadığını söyledi.

Vinales, "Bir şey söylemek her zaman zor çünkü onda bir saniye içerisinde altı sürücü var."

"Bu zor. Hâlâ motosiklete alışıyorum ama aynı zamanda zorlamam da gerekiyor."

"Bu pistte tur rekoru altında altı sürücü var ama benim zorlamam gerekiyor."

"Uyum sağlasam bile zorlamalıyım ve motosikletten en iyisini almalıyım."

"Katar'da hazır olmayı umuyorum ama eğer öyle olmazsa Jerez'de maksimum seviyede olacağımı düşünüyorum."

"Beklediğimden çok daha uzun sürüyor. Motosiklete bindiğimde daha iyisini bekledim ama öyle olmadı. Motora alışmam gerekiyor." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: MotoGP

Vinales, zaman turu denemesi yaparken motosiklette hâlâ "yanlış bölgelerde zorladığını" ama RS-GP'deki hislerinin motosikletle alakası olmadığını söyledi.

Autosport, geçtiğimiz hafta yapılan Sepang testinde, Aprilia'nın Vinales için bir spor psikoloğu ve Fernando Alonso'nun eski antrenörü Fabrizio Maganzi'nin yer aldığı bir çalışma grubu kurduğunu açıklamıştı.

Vinales, "Aprilia ile güzel bir takım kurmak istiyoruz ve aynı zamanda mental anlamda da iyi olmak istiyorum."

"Yarış hafta sonları için hazır olmamız gerekiyor."

"Yani etrafımda iyi bir takım inşa etmeliyim ve inanmaya devam etmeliyim."

"İşe yaramaya başlamış gibi görünüyor ve bu iyi."

"Bunu yarış hafta sonunda göreceksiniz ama hızlı olduğumu hemen gördüm. Öz güvenim yüksek, iyi hissediyorum ve pistte çok keyif alıyorum." dedi.