Vinalesi: "Portimao pisti, Yamaha'nın sorunlarını gizliyor"

Vinales, Cuma günü gerçekleştirilen Portekiz antrenman turlarını Johann Zarco'nun hemen gerisinde ikinci olarak tamamladı ve oldukça iyi bir günü geride bırakmış oldu.

Yamaha sürücüsü, bunun Portekiz'deki asfaltla bağlantılı olduğunu ve bu sayede M1'in kronik tutuş ve çekiş sorunlarının maskelendiğini belirtti.

İspanyol sürücü, "Bu şekilde hissettiğim son yarışların her ikisi de Misano'daydı, bu yüzden motosiklete binmek ve eğlenmek için iyi bir fırsata sahip olduğumuzu düşünüyorum."

“Şimdi pek çok şeyi anlamamız gerekiyor çünkü bu motosikletle birkaç virajı dönmek çok zor. Yani çalışmaya devam etmeliyiz."

“Temelde, asfalt Valencia'dan tamamen farklı, bu yüzden motosikletin bu şartlarda çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle [gaza] ilk dokunuşta daha fazla tutuş var ve biraz daha iyi sürebiliyorum. Özellikle yandan kaymalar ve çekiş gibi pek çok sorundan kaçınıyoruz. Dolayısıyla bu şartlarda oldukça rahatız. "

"Buradaki yol tutuş çok yüksek değil ama çekiş gücüm var. Bundan ötürü anlamamız gereken şeylerin başında bu geliyor. Neden Valencia'da bu kadar çekişe sahip olmadığımızı anlamalıyız." dedi.

Vinales, şampiyonada ikinci Franco Morbidelli'nin 15 puan ardında yer alırken, üçüncü Alex Rins'le arasında 11 puan fark var.