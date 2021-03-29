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MotoGP / Katar GP / Haberler

Vinales: "Yamaha bu galibiyetle geri döndü"

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Katar Grand Prix galibi Maverick Vinales, Yamaha’nın tam potansiyeliyle geri döndüğünü düşünüyor.

Vinales: "Yamaha bu galibiyetle geri döndü"

Vinales, 22 turluk yarışın ilk bölümünde dört Ducati’nin arkasında altıncılığa düşmüş olsa da, 15. turda birinci sıraya yükseldi.

İspanyol sürücü, sonrasında da bir saniyeden fazla fark açarak dokuzuncu MotoGP galibiyetini Katar’da almış oldu.

Konu hakkında yorum yapan Vinales’e göre Yamaha, yarış startlarında kendini geliştirmeli.

İspanyol sürücü, ‘’Bu, durmadan tekrarladığımız bir şey ve her antrenmana, en azından en iyi Yamaha sürücüsü olarak başlamaya çalışıyorum.’’

‘’Bir dahaki yarışa bu konuda gelişmemiz gerekiyor, bu çok önemli.’’

‘’Ayrıca Yamaha, sezonun geri kalanında daha iyi bir başlangıç yapmak için durumu daha iyi hale getirmek için çok çalışıyor."

‘’Ancak işin iyi tarafı, motosikleti sürdüğüm zaman Yamaha’nın geri döndüğünü hissediyorum. Yani, Yamaha’nın eski potansiyeli geri döndü ve bu çok önemli."

"Bunun pist koşullarından mı kaynaklandığını bilmiyorum ancak Yamaha motosikletinin gücünün geri döndüğünü hissediyorum ve bu bizim için çok önemli.’’

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

‘’Dönüşlerdeki viraj hızı bizim için Suzuki’yle veya diğer üreticilerle mücadele etmek adına çok önemli.’’ dedi.

Yamaha geçtiğimiz sezonlarda, güç sorunlarından dolayı rakiplerini geçmekte zorlanıyordu ancak Vinales 2021 M1’le yaptığı dönüşlerin ona daha agresif olma şansı verdiğini de ekledi.

‘’Tabii ki, zihniyetimizi biraz değiştirdik.’’

‘’Geçişlerde daha iyi olmamız gerekiyordu, bunu birkaç sezondur yapamıyorduk. İyi bir potansiyelimiz ve ritmimiz varmış gibi hissediyordum.’’

‘’Ancak yarışta çoğu yerde sıkışıp kalmıştım, geçiş yapmaya çok uygun pozisyonlarda değildim.’’

‘’Katar’da hızlı olduğumuz çok nokta var ve yine de diğerlerini nasıl geçeceğimizi anlamak zorundaydık.’’

‘’Bütün kış boyunda çok iyi çalıştık, motosikletimizi yön değiştirirken daha  hızlı olması için ayarladık.’’

‘’Böylelikle daha hızlı dönebiliyorum ve bu benim için bir fırsat. Geçen yarışlara göre de daha agresiftim.’’

‘’Böyle devam etmeliyiz, kaybedecek bir şeyimiz yok. Sürekli zorlamalıyız. Bu tek yol.’’

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Miller, Katar yarışında lastikler konusunda “duvara tosladı”

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Seri MotoGP
Etkinlik Katar GP
Pilotlar Maverick Viñales
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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