Vinales: "Yamaha bu galibiyetle geri döndü"

Vinales, 22 turluk yar\u0131\u015f\u0131n ilk b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde d\u00f6rt Ducati\u2019nin arkas\u0131nda alt\u0131nc\u0131l\u0131\u011fa d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f olsa da, 15. turda birinci s\u0131raya y\u00fckseldi.\n\u0130spanyol s\u00fcr\u00fcc\u00fc, sonras\u0131nda da bir saniyeden fazla fark a\u00e7arak dokuzuncu MotoGP galibiyetini Katar\u2019da alm\u0131\u015f oldu.\nKonu hakk\u0131nda yorum yapan Vinales\u2019e g\u00f6re Yamaha, yar\u0131\u015f startlar\u0131nda kendini geli\u015ftirmeli.\n\u0130spanyol s\u00fcr\u00fcc\u00fc, \u2018\u2019Bu, durmadan tekrarlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir \u015fey ve her antrenmana, en az\u0131ndan en iyi Yamaha s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc olarak ba\u015flamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum.\u2019\u2019\n\u2018\u2019Bir dahaki yar\u0131\u015fa bu konuda geli\u015fmemiz gerekiyor, bu \u00e7ok \u00f6nemli.\u2019\u2019\n\u2018\u2019Ayr\u0131ca Yamaha, sezonun geri kalan\u0131nda daha iyi bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapmak i\u00e7in durumu daha iyi hale getirmek i\u00e7in \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor."\n\u2018\u2019Ancak i\u015fin iyi taraf\u0131, motosikleti s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcm zaman Yamaha\u2019n\u0131n geri d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc hissediyorum. Yani, Yamaha\u2019n\u0131n eski potansiyeli geri d\u00f6nd\u00fc ve bu \u00e7ok \u00f6nemli."\n"Bunun pist ko\u015fullar\u0131ndan m\u0131 kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 bilmiyorum ancak Yamaha motosikletinin g\u00fcc\u00fcn\u00fcn geri d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc hissediyorum ve bu bizim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli.\u2019\u2019\n\nMaverick Vinales, Yamaha Factory Racing\nPhoto by: Gold and Goose \/ Motorsport Images\n\n\u2018\u2019D\u00f6n\u00fc\u015flerdeki viraj h\u0131z\u0131 bizim i\u00e7in Suzuki\u2019yle veya di\u011fer \u00fcreticilerle m\u00fccadele etmek ad\u0131na \u00e7ok \u00f6nemli.\u2019\u2019 dedi.\nYamaha ge\u00e7ti\u011fimiz sezonlarda, g\u00fc\u00e7 sorunlar\u0131ndan dolay\u0131 rakiplerini ge\u00e7mekte zorlan\u0131yordu ancak Vinales 2021 M1\u2019le yapt\u0131\u011f\u0131 d\u00f6n\u00fc\u015flerin ona daha agresif olma \u015fans\u0131 verdi\u011fini de ekledi.\n\u2018\u2019Tabii ki, zihniyetimizi biraz de\u011fi\u015ftirdik.\u2019\u2019\n\u2018\u2019Ge\u00e7i\u015flerde daha iyi olmam\u0131z gerekiyordu, bunu birka\u00e7 sezondur yapam\u0131yorduk. \u0130yi bir potansiyelimiz ve ritmimiz varm\u0131\u015f gibi hissediyordum.\u2019\u2019\n\u2018\u2019Ancak yar\u0131\u015fta \u00e7o\u011fu yerde s\u0131k\u0131\u015f\u0131p kalm\u0131\u015ft\u0131m, ge\u00e7i\u015f yapmaya \u00e7ok uygun pozisyonlarda de\u011fildim.\u2019\u2019\n\u2018\u2019Katar\u2019da h\u0131zl\u0131 oldu\u011fumuz \u00e7ok nokta var ve yine de di\u011ferlerini nas\u0131l ge\u00e7ece\u011fimizi anlamak zorundayd\u0131k.\u2019\u2019\n\u2018\u2019B\u00fct\u00fcn k\u0131\u015f boyunda \u00e7ok iyi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k, motosikletimizi y\u00f6n de\u011fi\u015ftirirken daha h\u0131zl\u0131 olmas\u0131 i\u00e7in ayarlad\u0131k.\u2019\u2019\n\u2018\u2019B\u00f6ylelikle daha h\u0131zl\u0131 d\u00f6nebiliyorum ve bu benim i\u00e7in bir f\u0131rsat. Ge\u00e7en yar\u0131\u015flara g\u00f6re de daha agresiftim.\u2019\u2019\n\u2018\u2019B\u00f6yle devam etmeliyiz, kaybedecek bir \u015feyimiz yok. S\u00fcrekli zorlamal\u0131y\u0131z. Bu tek yol.\u2019\u2019