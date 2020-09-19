Vinales, yol tutuşu sorunları için çözüm bulamadı

Vinales, geçen hafta San Marino GP sıralamalarında tur rekorunu kırsa da yarışın başında gerilemekten kurtulamamıştı.

Yamaha sürücüsü, motosikletin arka tarafında yol tutuşu eksikliği yaşamış, bu yüzden yarışın başında diğerlerinden yavaş kalmıştı.

Vinales, artık ön lastikleri daha farklı çalıştırarak virajlarda zaman bulmaya çalışacağını söyledi.

Vinales, "Ne yazık ki, bir çözüm bulamadık. Bir şeyler bulmuş olabileceğimiz düşündük ancak ardından yarış ayarlarında bir şey bulamadığımızı gördük. Yarıştaki kadar yakıt koyduk, aynı gücü ayarladık ve aynı sorunlarla karşılaştık."

"Bu yüzden bugün farklı bir şeyler deneyeceğim. Motosikletin arkasına çok fazla odaklandık ve orada daha fazla yol tutuşu bulmaya çalıştık. 3 senedir motosikletin bu bölümünde daha fazla yol tutuşu bulamıyorum."

"Bu yüzden daha fazla arka tarafla zaman kaybetmek istemiyorum. Arka tarafından bir şekilde çalıştığını biliyoruz ve bununla yaşamamız lazım."

"Bugün daha çok ön lastiğe, daha fazla yol tutuşuna sahip olmaya, daha stabil olmaya ve daha iyi dönmeye odaklanacağız." dedi.

Yarışlarda tam olarak neden kaybettiğinin sorulması üzerine Vinales, "Hissettiğim sorun şöyle; yol tutuşuna sahip olduğumda motosikleti iyi çalıştırabiliyorum ve çok kolay bir şekilde tur zamanı çıkarabiliyorum."

"Ancak yol tutuşunu kaybettiğimde, aynı şekilde dönemiyorum, aynı yerde frene basamıyorum. Ön tarafta bile kendime güvenemiyorum."

"Bu yüzden temel olarak ön taraf üzerinde çalışmayı düşünüyorum. Farklı bir şey denemeliyiz çünkü aynı şeyi yaparsak, yarışta yine sorun yaşayacağım."

"Depo dolduğunda, hızlı turdaki ile aynı hislere sahip olmuyorum. Depoda 20 litre yakıt varken de en iyi şekilde hissetmeye çalışmalıyız. Şu anda bunun çok uzağındayız."

"Dün şunu fark ettim. Depo doluyken ne zaman zorlamaya çalışsam, ön lastiği, özellikle sert lastiği kilitledim ve motosiklet çok oynak oldu."

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu yüzden virajlarda akıcı olamıyorum." dedi.