MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
FP3:
01 Saat
:
31 Dakika
:
31 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
33 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
47 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Vinales, yol tutuşu sorunları için çözüm bulamadı

paylaşım
yorumlar
Vinales, yol tutuşu sorunları için çözüm bulamadı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Maverick Vinales, Misano pistinde gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde Yamaha motosikletinde yol tutuşu sorunlarını aşmak için bir çözüm bulamadıklarını, cumartesi günü tamamen farklı şeyler deneyeceğini söyledi.

Vinales, geçen hafta San Marino GP sıralamalarında tur rekorunu kırsa da yarışın başında gerilemekten kurtulamamıştı.

Yamaha sürücüsü, motosikletin arka tarafında yol tutuşu eksikliği yaşamış, bu yüzden yarışın başında diğerlerinden yavaş kalmıştı. 

Vinales, artık ön lastikleri daha farklı çalıştırarak virajlarda zaman bulmaya çalışacağını söyledi.

Vinales, "Ne yazık ki, bir çözüm bulamadık. Bir şeyler bulmuş olabileceğimiz düşündük ancak ardından yarış ayarlarında bir şey bulamadığımızı gördük. Yarıştaki kadar yakıt koyduk, aynı gücü ayarladık ve aynı sorunlarla karşılaştık."

"Bu yüzden bugün farklı bir şeyler deneyeceğim. Motosikletin arkasına çok fazla odaklandık ve orada daha fazla yol tutuşu bulmaya çalıştık. 3 senedir motosikletin bu bölümünde daha fazla yol tutuşu bulamıyorum."

"Bu yüzden daha fazla arka tarafla zaman kaybetmek istemiyorum. Arka tarafından bir şekilde çalıştığını biliyoruz ve bununla yaşamamız lazım."

"Bugün daha çok ön lastiğe, daha fazla yol tutuşuna sahip olmaya, daha stabil olmaya ve daha iyi dönmeye odaklanacağız." dedi.

 

Yarışlarda tam olarak neden kaybettiğinin sorulması üzerine Vinales, "Hissettiğim sorun şöyle; yol tutuşuna sahip olduğumda motosikleti iyi çalıştırabiliyorum ve çok kolay bir şekilde tur zamanı çıkarabiliyorum."

"Ancak yol tutuşunu kaybettiğimde, aynı şekilde dönemiyorum, aynı yerde frene basamıyorum. Ön tarafta bile kendime güvenemiyorum."

"Bu yüzden temel olarak ön taraf üzerinde çalışmayı düşünüyorum. Farklı bir şey denemeliyiz çünkü aynı şeyi yaparsak, yarışta yine sorun yaşayacağım."

"Depo dolduğunda, hızlı turdaki ile aynı hislere sahip olmuyorum. Depoda 20 litre yakıt varken de en iyi şekilde hissetmeye çalışmalıyız. Şu anda bunun çok uzağındayız."

"Dün şunu fark ettim. Depo doluyken ne zaman zorlamaya çalışsam, ön lastiği, özellikle sert lastiği kilitledim ve motosiklet çok oynak oldu."

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu yüzden virajlarda akıcı olamıyorum." dedi.

Honda sürücüsü Bradl, ikinci Misano yarışından çekildi

Önceki haber

Honda sürücüsü Bradl, ikinci Misano yarışından çekildi

Sonraki haber

Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"

Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Maverick Viñales
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?

Sainz, Perez'in ayrılığı yüzünden Racing Point'e kızgın
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Perez'in ayrılığı yüzünden Racing Point'e kızgın

WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!
WRC WRC / Yarış ayak raporu

WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!

Magnussen: "Ferrari'de yarışmak isterdim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Ferrari'de yarışmak isterdim"

Marmaris, 2020 Türkiye Rallisi'ne hazır
WRC WRC / Son dakika

Marmaris, 2020 Türkiye Rallisi'ne hazır

Rusya GP öncesinde Red Bull, mutsuz olan Verstappen ile görüşecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rusya GP öncesinde Red Bull, mutsuz olan Verstappen ile görüşecek

2020 Türkiye Rallisi, TRTSpor2'de yayınlanacak
WRC WRC / Son dakika

2020 Türkiye Rallisi, TRTSpor2'de yayınlanacak

Son Haberler

Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"

Vinales, yol tutuşu sorunları için çözüm bulamadı
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Vinales, yol tutuşu sorunları için çözüm bulamadı

Honda sürücüsü Bradl, ikinci Misano yarışından çekildi
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Honda sürücüsü Bradl, ikinci Misano yarışından çekildi

Misano MotoGP: İkinci antrenman seansının lideri Binder
MOTOGP MotoGP / Antrenman raporu

Misano MotoGP: İkinci antrenman seansının lideri Binder

Çok Okunanlar

1
Formula 1

McLaren fabrikasının satışı, F1 takımı için ne manaya geliyor?

2
Formula 1

Sir Jim Ratcliffe kim ve Mercedes F1 takımıyla bağlantısı ne?

3
Formula 1

Sainz, Perez'in ayrılığı yüzünden Racing Point'e kızgın

4
WRC

WRC Türkiye Rallisi: İlk günün lideri Loeb!

5
Formula 1

Magnussen: "Ferrari'de yarışmak isterdim"

Son Haberler

Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"
MOTOGP

Marquez: "Zinde olmayan sürücüler, Honda'da gezgin gibi olur"

Vinales, yol tutuşu sorunları için çözüm bulamadı
MOTOGP

Vinales, yol tutuşu sorunları için çözüm bulamadı

Honda sürücüsü Bradl, ikinci Misano yarışından çekildi
MOTOGP

Honda sürücüsü Bradl, ikinci Misano yarışından çekildi

Misano MotoGP: İkinci antrenman seansının lideri Binder
MOTOGP

Misano MotoGP: İkinci antrenman seansının lideri Binder

Misano MotoGP: Birinci antrenmanda Quartararo lider, Petronas SRT 1-2
MOTOGP

Misano MotoGP: Birinci antrenmanda Quartararo lider, Petronas SRT 1-2

Son Videolar

MotoGP San Marino grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP San Marino grid pozisyonları

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.