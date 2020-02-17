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MotoGP / Son dakika

Vinales: "Yeni Yamaha anlaşması, kolay bir karar değildi"

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Vinales: "Yeni Yamaha anlaşması, kolay bir karar değildi"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Şub 2020 13:05

Maverick Vinales, başka bir yere gitme fikrine açık olduğu için Yamaha ile erkenden sözleşme yenilemesinin kolay bir karar olmadığını söyledi.

2017 yılında Suzuki'den Yamaha'ya katılan Vinales, uzun süredir şampiyonluk için yarışmak istiyor ancak M1 motosikletiyle yarıştığı üç sezonda da ilk üçe dahi girmeyi başaramadı.

Vinales'in, Ducati'nin 2021 adayları arasında olduğu zaten biliniyordu, ancak bunun yerine Yamaha ile erkenden iki yıllık bir anlaşma daha yaptı.

Vinales, "Kolay değildi, çünkü Yamaha'da önceki yıllarda gerçekten iyi hissetmediğim pek çok noktayı açıklığa kavuşturmam gerekiyordu."

"Ama sonunda Yamaha'da kendimi iyi hissettim, özellikle 2019 yazının son aylarında Yamaha'dan, düşüncelerimi de biraz değiştiren pek çok destek aldım."

"Sanırım şimdi güçlü bir ekip oluşturduk ve bu, kararımda çok fazla ağırlığa sahipti. Bence bozmak istemediğim iyi bir atmosfer yarattık, çünkü takımın içinde kendimi gerçekten iyi hissettim ve en önemlisi yarışmaktan keyif aldım."

"Ve bu, Yamaha'da kalmamın en büyük nedenlerinden biriydi." dedi.

Vinales'in ekibi 2019'da önemli değişiklikler geçirdi ve Esteban Garcia, Vinales'in yeni ekip şefi olurken, Julian Simon da sürücü performans analisti oldu.

Vinales, değişikliklerin 2019'da giderek daha fazla sonuç getirdiğini ve M1'in yıl sonunda şampiyonluk için yarışabilecek seviyeye geldiğini söyledi.

"Ayrılma konusunda açık bir fikrim vardı. Ama daha önce, bu yılın benim için iyi bir fırsat olduğunu söyledim, çünkü çok geliştik, iyi bir takıma sahip olduğumu hissediyorum ve şampiyonluk için savaşmaya hazırım."

"Şimdi takımın fiziksel ve zihinsel olarak hazır olduğumu hissediyorum. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum."

"Sonunda Yamaha'dan iyi bir destek hissettim ve fabrikaya gittik, çok olumlu şeyler gördük. Sonunda sözleşmeyi de imzaladık."

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Editör Valentin Khorounzhiy

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