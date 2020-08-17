Vinales, yaşadığı zorluklar nedeniyle "keyif alamıyor"

Vinales, Avusturya'da gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başladı ancak kısa süre içerisinde liderliği kaybetti ve geriye düşmekten kurtulamadı.

Vinales özellikle ikinci startta geriye düştü çünkü debriyaj sorunu yaşadı. Üç tur boyunca devam eden debriyaj sorunu, neredeyse yarış dışı kalmasına sebep oluyordu.

Sonraki bölümlerde temposunu geri kazanan Vinales, damalı bayrağı 15 saniye geride 10. sırada gördü ve genel klasmanda Fabio Quartararo'nun 19 puan gerisinde kaldı.

Motorsport.com'a konuşan Vinales, Avusturya'da yaşadığı sorunlarının önceki sezonlarda yaşadığıyla benzer olup olmadığı sorusuna, "Açıklamak çok zor."

"Kendi açımdan bakarsam, yıllardır Yamaha ile yarışta zorluk geçiyorum. Neden tüm yol tutuşun ve frenlemenin kaybolduğunu ve hiçbir şey yapamadığımı tam olarak bilmiyorum."

"Bu hafta sonunun olumlu yanı, en azından sonunda iyi tur zamanları yapabiliyor olmamdı. Tek puan bile olsa, onu kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, çünkü bunlar şampiyona için çok önemli."

"Ama çok karmaşık görünüyor, kendi açımdan bile anlaması çok zor."

"Bir yarışa katıldığımda durumun nasıl olacağı benim için çok belirsiz çünkü motosikletin nasıl çalışacağını bilemiyorum. Bu, süper zor bir durum."

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Görünüşe göre tüm üreticiler bizden bir adım önde. Tek turda değil, çünkü tek turda çok hızlıyız, en iyisini alıyoruz. Ama onların arkasında kaldığınızda, onları geçemiyorsunuz."

"Joan'a [Mir] atak yaptım ve çok sınırdaydım, ona çarpacağımı ve temas olacağını düşündüm. Ama yine de bu, yeni olan bir şey değil."

"Sadece ikinci Avusturya yarışını geride bırakmak ve motora çok ihtiyacımız olmayan, daha iyi olduğumuz pistlere ulaşmak istiyorum. Tekrar zevk almaya başlamalıyız, çünkü bu şekilde zevk almak zor."

Vinales'e Johann Zarco ve Franco Morbidelli'nin kazası da soruldu. Vinales, o kazada motosikletin kendisine çarpmasından saniye farkıyla kurtuldu.

"Motosiklet temas yaşadığında, asfalttaki çizikleri duyuyorsunuz. Bu yüzden bunu duydum ve 's****r birisi kaza yaptı' dedim."

"Ama sonra çok büyük bir patlama duydum. Sanırım Johann'ın motosikleti duvara çarptığında oldu. Sonra her yerde parçalar görüyorum. Yaptığım şey kendimi korumak oldu. Motosikletin uçtuğunu gördüğümde kendimi kenetledim."

"Bundan sonra yaptığım şey tam gaz gitmekti, çünkü belki de kırmızı bayrağı olmayacağını ve zorlamam gerektiğini düşündüm."