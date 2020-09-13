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MotoGP / San Marino GP / Son dakika

Vinales, yarışta neler olacağını umursamıyor

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Vinales, yarışta neler olacağını umursamıyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Bugünkü San Marino GP'ye pole pozisyonundan başlayacak olan Maverick Vinales, yarışta alacağı sonucu önemsemediğini, tek isteğinin zorlu geçen son yarışların ardından keyifli bir yarış geçirmek olduğunu söyledi.

Jerez'deki sezonun ilk yarışlarında art arda podyuma çıkan Vinales, sonrasındaki Brno ve Red Bull Ring'de gerçekleştirilen 3 yarışta ancak 8 puan alabildi. Vinales, Yamaha'nın şampiyona lideri sürücüsü Fabio Quartararo'yu henüz pist üstünde mağlup edemedi.

1:31.411'lik pole derecesiyle Misano tur rekorunu kıran Vinales, "Tek istediğim şey yarıştan keyif almak. Dürüst olmam gerekirse, son 3 kötü yarışın ardından, özellikle de büyük sorunlar yaşadığım son yarışın ardından, sadece keyif almak istiyorum. İlk virajdan son ana kadar zorlayacağım."

"Sonuçları önemsemiyorum. Sadece motosiklet üzerinde keyif almak, takımımla keyif almak ve onlara mümkün olan en iyi performansı göstermek istiyorum." dedi.

 

Quartararo, geçen seneki gibi sıralamalarda ön tarafta iyi hissetmediği için ancak 3. olabildi.

Quartararo, "Geçen sene olduğu gibi 3. antrenman seansında harika hissettim. Geçen seneki sıralamalarda da aynısı olmuştu. Ön tarafı hissedemedim. Bu tür hızlı virajlı pislerde, iyi hisse sahip değilseniz, tam olarak zorlayamazsınız. Ancak yine de gridde ilk çizgide yer aldığım için mutluyum. En önemlisi bu."

"Geçen sene de aynı pozisyondaydık. Performansımız gerçekten iyi. Performans açısından geçen seneye göre çok daha iyi hissediyorum. Bu gerçekten pozitif." dedi.

4. olan Valentino Rossi ise, "Buna ihtiyacımız vardı. Tekrar zirveye dönmeliydik. Avusturya'daki iki zor yarışın ardından durumu idare etmek zordu." dedi.

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Seri MotoGP
Etkinlik San Marino GP
Pilotlar Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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