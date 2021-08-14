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Vinales, Yamaha'dan özür diledi

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matteo Nugnes
Çeviren:
Can Çarpıcı

Maverick Vinales, Yamaha'nın kendisini Avusturya GP'den çektiğini açıklamasından bu yana ilk kez basının karşısına çıktı ve Yamaha'dan özür diledi.

Vinales, Yamaha'dan özür diledi

Vinales'in Steiermark GP'de bilerek motorunu patlatmaya çalıştığı öne sürülmüştü ve Yamaha, bu yüzden Vinales'i Avusturya GP'den çekme kararı almıştı. 

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Vinales'in Avusturya GP'den çekilmesinin ardından iki taraf da konu hakkında konuşmamıştı. 

Bu cumartesi Red Bull Ring'de Sky İtalya'ya konuşan ve olayın ardından ilk kez basının karşısına çıkan Vinales, yaptığı hareketin Steiermark GP'sinin kötü gitmesinin ardından yaşadığı "büyük bir sinir bozukluğundan" kaynaklandığını söyledi. 

Steiermark GP'nin üçüncü turunda çıkan kırmızı bayraktan önce Vinales, yarışı iyi götürmekteydi. 

Ancak kırmızı bayrak periyodunun ardından Vinales, motorunu çizgiden kaldıramadı ve pit yolundan başlamak zorunda kaldı. 

Vinales, yarışın geri kalanında zorlandı ve sonrasında pite gelerek yarıştan çekilmişti. Vinales'in motoru bilerek yüksek devirde sürdüğü tur da bu turdu. 

Konu hakkında konuşan Vinales, "Çok üzgünüm çünkü bu ilginç bir durum. Şu an bu durumda olmak zor ve zor zamanlarımda yanımda olan insanlarım olduğu için şanslıyım."

"Çok sinirlendiğim bir an yaşıyordum çünkü yarışın ilk bölümü mükemmeldi ve sezonun ikinci bölümüne iyi başlayacaktım."

"Sonrasında her şey yanlış gitti ve içimde doğru yönetemediğim bir patlama yaşandı."

"Son turlarda yanlış şekilde sürdüğümden dolayı, Yamaha'dan özür diliyorum. Herkesten özür dilemek istiyorum." dedi. 

Yamaha, Vinales'in yaptıklarının sadece kendisini değil, diğer pilotları da tehlikeye soktuğu görüşündeydi ancak İspanyol sürücü, amacının bu olmadığını söyledi. 

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing restart from the pitlane

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing restart from the pitlane

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Kazanmayı çok arzuluyorum ama iyi hissettiğim son zamanın üzerinden bolca zaman geçti. Denedim ama günün sonunda büyük bir hüsran yaşadım ve bu, motosikleti sürmemem gereken bir şekilde sürmeme neden oldu."

"Ancak bunun hiçbir noktasında başka birisini tehlikeye sokma amacım yoktu."

"Yamaha'yla uzun süreli bir ilişkimiz vardı ama son birkaç gün benim için çok zor oldu. Dediğim gibi, Yamaha'dan özür dilemek istiyorum çünkü bu durumda olmak amacım değildi."

"Sadece %100'ümü vermek istiyorum. Şu an zor bir dönemden geçiyorum ama bundan daha güçlü çıkmak istiyorum."

Yamaha, Vinales'in bu sezonun geri kalanında kendileri için yarışıp yarışmayacağını konuşacağını söylemişti ve İspanyol sürücü de yakın geleceğinin neler getireceğini bilmediğini belirtti ve şunları ekledi: "Şu an yapmak istediğim şey sakin kalmak. Biraz bu durumu düşüneceğim ve daha güçlü dönmeye çalışacağım."

"Bu, Yamaha'nın kararıydı ki bu kararı kabul ediyor ve buna saygı duyuyorum çünkü hâlâ bir Yamaha sürücüsüyüm."

Bütün bu yaşananlar, Vinales'in Yamaha'yla olan ilişkisinin düzeltilemez bir şekilde bozulmasının ardından yaşandı. Vinales, sezon içinde 2021'in sonunda sona erecek kontratını feshetme kararı da almıştı. 

Geçtiğimiz hafta Vinales, 2. sırayı aldığı Hollanda Grand Prix'sindeki takım kutlamalarında sessiz kaldığı gerekçesiyle özür dilemişti. 

Vinales'in gelecek sezon Aprilia'da sürmesi ve Franco Morbidelli'nin de Vinales'in yerini alması bekleniyor. 

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