Vinales, Yamaha'dan çözüm bulmasını istiyor

Cumartesi günü pole pozisyonu derecesiyle Misano pist rekorunu kıran Vinales, yarışta beklenenin çok gerisinde kaldı. Yarışın başında geriye düşen Vinales, yarışın ikinci yarısında güçlense de buna rağmen yarışı kazanan Fabio Quartararo'nun 5.3 sn gerisinde 6. oldu. Vinales ayrıca arka tarafta sert lastik kullanması nedeniyle zorlandığı iddialarını kabul etmedi.

Motorsport.com'a konuşan Vinales, "Daha hızlı olmam gerek, bu sayede hasar daha az olur. Bu yüzden antrenmanlarda biraz daha hızlı olabilirsem, yarışta da biraz daha hızlı olabilirim. Elimizden gelenin en iyisini deneyeceğiz. Tabii ki bu kolay bir şey değil çünkü bu konuda her zaman zorlanıyoruz."

"Ancak Yamaha'nın bir tepki vermesini istiyorum. Onlardan bana en iyi ürünlerini sunmalarını istiyorum çünkü cumartesi günü sıralamalarda tur rekorunu kırıp, canavar olmayı başarırken ardından yavru kediye dönüştük. Bu tuhaf bir şey. Bunun mizahi olduğunu söyleyebilirim."

"Testlerde iyi hissettim. Dürüst olmam gerekirse inanılmaz hissettim. Hızlı turlar attım. 1:32'nin düşük noktalarında turlar attım. İyi bir ritm tutturdum, bu iyiydi."

"Bildiğiniz üzere, Michelin lastikleri varsa yol tutuşu iyi oluyor. O motosikletle istediğim her şeyi yapabilirim. Ancak yol tutuşu olmayınca, sürüş yapmak zor oluyor." dedi.

Vinales, testlerde yeni egzoz ve karbon fiber salıncak test etti. Bunların dışında bu hafta sonu gerçekleştirilecek Emilia Romagna GP'de yeni egzoz ve salıncak kullanılacak.

Valentino Rossi, kendisinin de yeni parçaları test edeceğini söyledi.

Rossi, "Antrenmanlara geçen hafta sonuna çok benzer motosikletle başlayacağım ancak evet, yeni egzoz ve salıncağı kullanma planlarım arasında. Farklı bir salıncağa sahibiz. Yeni boruyu kullanırsam bunu göreceksiniz çünkü o çok büyük."

"Bunları hafta sonu denemek programımızda yer alıyor." dedi.