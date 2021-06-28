Vinales Yamaha'dan ayrılma ihtimalini doğruladı, Aprilia iddialarını yalanladı

Bu hafta sonu Assen padoğunda bomba gibi bir haber gündeme düştü. İddialara göre Yamaha'da çok sıkıntılı bir dönem geçiren Vinales sene sonunda takımından ayrılarak 2022'de Aprilia'ya geçiş yapacak.

İspanyol sürücünün normalde 2022 sonuna kadar Yamaha ile anlaşması bulunuyor ancak taraflar arasındaki ilişki, özellikle bu sene oldukça gerilmiş durumda.

Sachsenring pistindeki Almanya GP'de sıralamalarda 21. olup yarışı son sırada tamamlayan ve kariyerinin en kötü yarışını geçiren Vinales, Yamaha'nın yaşadığı sorunlara karşı verdiği tepkinin saygısızca olduğunu söylemişti.

Assen yarışının ardından DAZN'ye konuşan Vinales, sezon sonunda takımdan ayrılma seçeneğinin olduğunu kabul etti ancak Aprilia iddialarını yalanladı.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia'ya geçiş iddiaları için Vinales, "Hayır, bu doğru değil. Şu an için yaz arasına giriyoruz ve neler olacağına bakacağız."

"Tabii ki Yamaha'dan ayrılmak bir seçenek. Sezon başından beri bunu düşünüyorum çünkü burada potansiyelimin tamamını gösterebildiğimi düşünmüyorum. Ancak size daha fazlasını söyleyemem." şeklinde cevap verdi.

Assen'deki yarışa pole pozisyonundan başlayan Vinales, startta debriyajda sorun yaşamasının ardından 5. sıraya geriledi. Yarışı 2. sırada tamamlayan Vinales, yarışı kazanan takım arkadaşı Fabio Quartararo'yu yakalamak için yapabileceği daha fazla şeyin olmadığını söyledi.

Vinales, "Yarışın başında, neden bilmiyorum ancak debriyaj yandı. Ardından Nakagami'yi geçmek imkansız hale geldi."

"Yarışın sonunda Fabio'yu yakalayabilmem için hiçbir şey kalmamıştı."

"Fena bir yarış değildi. Tek sorun, diğerlerini takip ederken ön tekerlekte sorun yaşamamdı ancak bu bir bahane değil."

"Ön tarafta yumuşak lastiği kullandım çünkü onunla yarışın ikinci yarısında çok iyi performansım olacağını biliyordum. Biraz daha fazlasını yapabileceğimi düşünmüştüm ancak gerçek şu ki dünkü kadar lastiğim kalmadı."

"Yarışı tamamlayamayabilirdim. İyi bir hafta sonuydu ancak Nakagami ve Pecco'yu, özellikle de Taka'yı geçmek çok zordu. Taka'nın arkasında yarım saniye kaybediyordum."

"Start benim aleyhime oldu ancak düzlükte de pozisyon kazanamıyordum. Eve podyumla dönmek önemliydi." dedi.