Vinales, Yamaha'da yaşadığı sıkıntılar nedeniyle birçok kez pes etmiş

Sezonun Katar'daki ilk yarışını domine ederek kazanan Vinales, o yarıştan beri zorlanıyor ve hiç podyuma çıkamadı. Vinales, son yarış Almanya'da sıralamalarda 21. olup yarışta sonuncu olarak kariyerinin en kötü yarışını geride bıraktı.

Yamaha, bu tür sorunları aşmak için Barselona yarışında Vinales'in ekip şefini değiştirmiş ve Silvano Galbusera'yı göreve getirmişti. Bu Vinales'in 2017'den beri 3. ekip şefi oldu.

Vinales, Almanya'daki yarışın ardından takımdaki durumun saygısızca olduğunu ve kendisinin şu anda sadece veri toplayan bir sürücü gibi göründüğünü söylemişti.

Yamaha'nın diğer sürücüsü Fabio Quartararo şu ana kadar 3 yarış kazandı ve şampiyonada en yakın rakibinin 21 puan farkla önünde. Vinales ise 56 puan geride 6. sırada yer alıyor.

Hollanda yarışı öncesinde konuşan Vinales, hislerinin değişmediğini ve yaşadığı zorlukları açıklamakta zorlandığını söyledi.

Vinales, "Dürüst olmak gerekirse mutlu değilim. Sürücü olarak saygısızca yaklaşım olduğunu düşünüyorum çünkü daha önce hiç bu duruma düşmemiştim."

"Bir yarışta sonuncu olduğumu, çocukluğumdan beri çıktığım tüm yarışları düşündüğümde hatırlamıyorum. Bu yüzden mutsuzum."

"İşlerin ilerleyişini anlamıyorum. Dahası neler olduğunu gerçekten bilmiyorum."

"Sorun şu ki, her ne zaman Yamaha'dan bir çözüm bulmalarını istesem, cevap hep 'Bilmiyorum' oluyor."

"Daha fazlasını yapmaya ihtiyacımız var. Daha fazlasını bulmaya çalışacağız çünkü çok fazla sorun yaşıyoruz."

"Bana göre tuhaf olan şey Katar'daki 1. yarıştı. Bu çok tuhaf. O yarışta diğerlerinden üstündüm ve ardından her şey kayboldu."

"Birincilikten sonunculuğa geriledim. Burada belki yine birinci olabilirim. Bu oldukça tuhaf ve sürücü olarak bu şekilde motivasyonumu korumam karmaşık bir hal alıyor."

"Tabii ki geçmişte birçok kez bu yüzden pes ettim çünkü bu durumu gerçekten anlamıyorum. Gerçekten çalışmaya, akıllı ve sakin olmaya çalışıyorum. Günün sonunda cevap 'Bilmiyorum' oluyor. Yani günün sonunda neler olduğunu bilmediğimizi kabullenmeye başlıyorum."

"Her zaman aynı şeyi soruyorum. Katar'da motosiklet kabul edilebilir şekilde çalışırken şimdi neden bu durumda? Bu oldukça tuhaf ve kabullenmesi zor bir durum." dedi.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales, Almanya'daki sıkıntılı yarışın ardından takım arkadaşının ayarlarını kullanması gerektiği düşüncelerine karşı çıktı ancak Assen'de tam olarak onun yaptıklarını yapacağını söyledi.

Vinales, "Tabii ki benim çözümüm Fabio ile aynı motosikleti hazırlamak, tam olarak aynı şeyleri kullanmak - aynı elektronikler, aynı ayarlar, aynı süspansiyonlar - olacak. Bu durumda neler olduğuna bakacağız çünkü şu ana kadar hiçbir şey anlayamadık."

"Assen'de tam olarak her şeyi aynı yapacağım. Ardından nerede olduğumuzu göreceğiz."

"Ancak böyle olmamalı. Kendi ayarlarımızı bulmaya, motosikleti kendi isteklerime göre ayarlamaya çalışmalıyız. Ancak bu takımda her zaman diğerlerini takip ediyorum."

"Durum böyle ve bunu yapmaya zorlanıyorum ancak bu şekilde zaman kaybetmeye, zaman harcamaya devam edemem."

"Almanya'da hiçbir sebep yokken kaza yaptım. Aşırı yatmamıştım ya da ön freni zorlamamıştım."

"Bu hafta sonu deneyeceğim. Quartararo daha güçlü süspansiyonlar kullanıyorsa, ben de aynısını yapacağım."

"Adapte olmam lazım. Bunun birkaç yarış alabileceği doğru. Ancak en azından garajdaki diğer isimle tamamen aynı yarışacağım." dedi.

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