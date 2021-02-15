Vinales: "Yamaha, Rossi sonrası 'tam bir takım' olabilir"

Yamaha 2021 için Vinales'in yanında yarışması için Fabio Quartararo ile anlaşmıştı. Bunun üzerine takımın şampiyon sürücüsü Rossi, Quartararo'nun SRT Petronas takımındaki yerine geçti.

Vinales, son üç senedir yarıştığı Yamaha'da birlik hissetmediğini, "Valentino'nun ekibinin" ayrılmasının ardından 2021'de garajların ayrılmayacağını ve daha komple bir ekip olacaklarını söyledi.

Vinales, "Bizim için birlik olmak çok önemli çünkü son üç senedir herkes kendi başınaydı."

"Tek bir ekip değildik. Esteban, Lin ve Maio ile takım içerisine 20-24 kişi alarak tek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz."

"İyi bir hisse, düşünce yapısına sahip olmak için bu daha önemliydi."

"Geçtiğimiz seneler çok zordu çünkü takım içerisinde Valentino'nun takımı ve benim takımım vardı."

"Şimdi ise tek bir takım olma ve iki sürücü olarak aynı yönde ilerleme fırsatına sahibiz. Yapabileceğimiz şeyleri başarmak için bunu yapmalıyız çünkü bir yarışta çok iyiyken, diğerinde kötü olduğumuzu görebiliyorsunuz."

"Bana göre motosikletin bir pistten diğerine bu kadar değişiyor olması inanılması güç bir şey."

"Bu yüzden, ilk olarak tüm bu sorunları belirlemeliyiz. Ardından sonuçlar zaten gelecektir çünkü hızımız var, sıralamalarımız iyi, iyi yarışlar geçiriyoruz ve iyi ritm tutturabiliyoruz."

"Bu yüzden bizim ihtiyacımız olan şey daha fazla detay. Detaylara inmeliyiz. Maio ve Lin gerçekten bu detaylarla ilgilenecekler." dedi.

Vinales'in yorumlarına katılan Quartararo, takım arkadaşıyla benzer performans sergilediklerini ve bunun M1'in gelişimine yardımcı olacağını söyledi.

Quartararo, "Jerez'de ikimiz de ilk ikide yer aldık. Şampiyonada her zaman birlikteydik. Ben 7. oluyorsam o 8. oluyordu ya da tam tersi."

"Bu açıdan her zaman çok yakındık. Sene sonunda ise fabrika motosikletini ilk iki sıraya taşıyamadık."

"İkimiz de aynı dönemde yukarıda ya da aşağılardaydık, bu yüzden hemen hemen aynı şikayetleri yaptık. Bu yüzden birlikte iyi iş çıkarabileceğimizi düşünüyorum."

"Ancak her zaman aynı yorumu yapmak da zor çünkü farklı sürüş stillerine sahibiz."

"Ancak tabii ki sorunlarımız aynı ve aynı yolda zorlamamız lazım. Bu harika olur."

"Tabii ki Maverick benim ana rakibim olacak ancak 8 ve 9. sıra yerine 1 ve 2. sıralar için mücadele edeceksek, o zaman birlikte çalışmak çok daha iyidir."

"Motosikleti geliştirmek için iyi bir rekabet olacağını düşünüyorum." dedi.