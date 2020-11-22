Vinales: "Yamaha ile galibiyet hedeflemek imkansız"

Vinales, Cuma günü Algarve pistinde iyi bir gün geçirdi ve Misano'dan bu yana ilk kez motosiklette kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Cumartesi günü aynı performansı gösteremeyen Vinales, günü ancak sekizinci sırada tamamladı ve hayal kırıklığı yaşadı.

Vinales, Cumartesi günü formdaki düşüşünü açıklayamayınca şunları söyledi: “Hafta sonları çoğu zaman aynı şey oluyor."

"Hafta sonları gelişemiyoruz. İlk seansta çok hızlıydım, ikinci seansta da çok hızlı ve tutarlıydım."

"Ve sonra her seans işler daha kötü bir hal aldı. 4. seansta dört iyi tur attım ama gerisi felaketti. Bu yüzden… Bir açıklamam yok, bilmiyorum."

“Bunu Yamaha'ya sormalısınız çünkü aynı şey tekrar tekrar, anlattığım şekilde oluyor ve açıkçası bir bahane uydurmak istemiyorum."

Tüm bunlar karşısında olumlu kalmanın ne kadar zor olduğu sorusuna İspanyol sürücü, "Temelde beklentimi çok düşük tutuyorum, hepsi bu."

"Kendimi sakin tutmaya çalışmamın yolu bu. Önceki beklentilere sahip değilim."

"Zihniyetim her zaman kazanmak, kazanmak, kazanmaktı. Şimdi bunu yapmanın imkansız olduğunu anlıyorum, bu yüzden beklentiye girmiyorum."

"Hafta sonları çoğu zaman aynı şey oluyor, belli bir seviyede başlıyoruz ve sonra hız kayboluyor."

"Söyleyecek pek bir şey yok. Çözümü kimse bilmiyor. Pozitif kalmaya çalışıyorum, sakin kalmaya ve motosikleti sürmeye çalışıyorum.

"Motosikletle bir lastikten diğerine bazen bir saniyeye yakın fark oluyor." yanıtını verdi.