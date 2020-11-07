Vinales: "Yamaha, hataları yüzünden her yıl şampiyonluk savaşından kopuyor"

Maverick Vinales, cumartesi günü yapılan açıklamaya göre yıl boyunca kullanılmasına izin verilen motor sayısını aştığı için Avrupa GP'ye pit yolundan başlayacak.

Yamaha, sezon başından beri motor sorunları yaşıyor ve bundan ötürü de Vinales altıncı motoruna geçmek zorunda kaldı.

Son yarışlarda motoru korumak adına antrenmanlarda daha az tur atan Vinales, şu anda şampiyonada 19 puan geride üçüncü sırada yer alıyor ve Yamaha'nın hataları nedeniyle her yıl şampiyonluk savaşından uzaklaştıklarını söylüyor.

Vinales, "Her yıl şampiyonluğu kazanma fırsatını bir kenara bırakıyoruz."

"Hislerimin çok kötü olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama evimde her şey mükemmel, mükemmel bir hayatım var, artık kızgın dolaşmak istemiyorum, mutlu olmak istiyorum."

"Yani bu yıl şansım yoksa, bir sonrakinde ya da bir sonrakinde şansım olacak. Yamaha ile iki yıl daha yarışacağım ve harika şeyler yapabiliriz." dedi.

Vinales, motor sıkıntısının temel sebebinin Jerez'deki sorunu çok geç keşfetmeleri olduğunu belirtti.

"Bu en büyük problemdi, çünkü o olmasaydı şu anda dört motorum olacaktı."

"Planımız yeni bir motora geçmekti ve motorum kalmamıştı."

"Aragonda motorlarım tükenmişti ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorduk. Oradaki ikinci yarışta çok fazla kilometre tamamlamış bir motorum vardı, bu yüzden az tur attık."

"Her şeye rağmen dün beşinci motorla antrenman yapmayı ve yarışta risk alıp almayacağımızı tartıştık."

"Ama benim için çok riskliydi. Eğer 20 puan farkla liderseniz o zaman risk alabilirsiniz."

"Yani hiçbir anlamı yoktu. Yeni motora geçmemiz gerekiyordu. Yarışa pit yolundan başlayacağım ve hiçbir şey yapamayacağım doğru. Şampiyonluk şansım şimdi daha zor ama her şey olabilir."