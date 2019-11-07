Vinales: "Yamaha güncellemelerini kullanmayarak iyileştim"

Yaz tatilinden bu yana Vinales Malezya'daki zaferin dışında 3 defa daha podyuma çıktı ve Yamaha döneminde 3. zaferini kazandı. Avustralya'da galibiyet mücadelesi verirken son turda düşmüştü.

Vinales, sezonun ilk yarısında da iyiydi ancak genelde yarışların ilk yarısında zorlanıyor ve lider grupla teması kaybediyordu.

Yamaha, Misano'da yeni karbonfiber salıncak, çift egzoz gibi güncellemeler getirse de Vinales onları kullanmamayı tercih etti. Takım arkadaşı Valentino Rossi o güncellemeleri kullanma konusunda istekliydi ve kullandı ancak daha sonra o da güncellemeleri bıraktı.

Vinales, "İyileşmek için attığımız adımları, dürüst olmam gerekirse aynı motosikleti kullanarak yaptık. Motosikleti nasıl daha iyi süreceğimizi, nasıl maksimumu almak için zorlayacağımızı anladık, elektronikler üzerinde çalıştık."

"Motosiklet üzerinde daha fazla kalmak en önemlisiydi. Virajlar arasındaki akıcılığı kullanarak Yamaha için maksimum puanları almaya çalıştık."

"Tüm sene bunu denedim ancak yeni parçaları denemekten vazgeçtikten sonra bunu yapmaya başladım. Fabrika takımının motosikletini kullanıyorsanız, birçok şey denemek zorundasınız."

"Sezon içerisinde motosikleti aynı tutup ilerlemeniz çok karmaşık bir konudur. Sezonun yarısı boyunca motosikleti aynı tutup, kendimi geliştirmeye çalıştım."

"Yeni parçalar olsa bile, aynı motosikleti tutarak kendimi ve motosikleti daha iyi anlamaya çalıştım." dedi.

Vinales ayrıca Petronas Yamaha'nın çaylak sürücüsü Fabio Quartararo'nun etkisine dikkat çekti ve ondan çok şey öğrenebileceklerini kabul etti.

Vinales, "Açıkçası bir Yamaha'nın her zaman önde olması tabii ki iyi bir şey çünkü bu sayede motosikleti nasıl sürebileceğinizi, nasıl iyileşebileceğinizi anlıyorsunuz."

"Fabio Yamaha motosikletine çok uyumlu, bu sayede özellikle ilk turdan itibaren zorlayabiliyor. Onun bu sürüşü üzerinde çalışarak her yarış yeni şeyler öğrenebiliyoruz." dedi.

Yardımcı editör: Oriol Puigdemont