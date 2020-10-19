Vinales: “Yamaha, zayıf noktaları bu sezon güçlü hale getirmeyecek”

Vinales, pazar günkü Aragon yarışının ilk yedi turunu lider götürdü ancak sonrasında arka lastikte beklenmedik bir performans düşüşü yaşadıktan sonra gerileyerek dördüncü olabildi.

Yamaha sürücüsü, Aragon GP hafta sonu boyunca yarış temposunda en güçlü isimlerden biriydi ve uzun sürüşlerde lastik aşınma sorunu yaşamamıştı.

Lastik aşınması ve çekiş son yıllarda Yamaha için tipik bir sorun haline geldi ve Vinales, ne zaman motosikletin zayıf noktalarını geliştirmeye çalışsalar iyi bir yarış geçiremediklerini söyledi.

Sonuç olarak İspanyol sürücü, M1’in en büyük gücü olan viraj hızı ve ön taraf dengesine odaklanacağını belirtti.

Şampiyona lideri Joan Mir’den 12 puan geride yer alan Vinales, “Artık zayıf noktaları güçlendirmeyeceğimizi anlıyoruz. Ancak güçlü noktaları daha da güçlendirebiliriz.”

“Bundan dolayı, Yamaha’nın sevdiği şekilde çalışacağız ve gelecek yarışta yeniden ilk sırada başlayıp başlayamayacağımızı, zorlayıp daha hızlı bir ritimde olup olamayacağımızı göreceğiz.”

“Bence, zayıf noktaları geliştirmeye çalıştığımızda iyi bir yarış geçiremiyoruz.”

“Yamaha’nın DNA’sına odaklanmalıyız. Güçlü noktaları daha da güçlendirmeliyiz, ki bunlar da viraj hızı ve ön taraftaki denge.”

“Yani son virajda bu sefer hızlı olmadıysam, gelecek sefer viraj hızımı arttırmaya çalışacağım ve duruma bakacağım.”

“Bana daha fazla güven vermesi ve daha fazla viraj hızı taşıyabilmem için ön tarafta biraz daha çalışmalıyız.”

“Daha hızlı gitmemizin tek yolu bu. Üç yıldır arka tarafa konsantre olmadık. Bu yüzden ön tarafa konsantre olacağız. Hızlı olmaya, daha fazla viraj hızı kazanmaya çalışacağız ve tur zamanlarının daha iyi olup olmadığını göreceğiz.”

“Tek turda motosiklet zaten harika hissettiriyor, ancak şimdi gelişmeliyiz. Çünkü rakiplerimiz gelişti.” ifadelerini kullandı.

Vinales’in genelde zorlandığı ilk bölümde bu sefer önde yer alması, kendisine özgüven kazandırmış.

Yol tutuş sorunlarına rağmen Vinales, son turlarda üçüncü sıradaki Mir’e yaklaştı ve rakibini baskı altına aldı. 25 yaşındaki sürücü son iki turda gözlerini kapattığını belirtti.

“Son iki turda gözümü kapatıyordum. Çünkü fırsata sahip olmayı, en azından Joan’ı zorlamak istiyordum.”

“Ancak hata yapmadı, her şeyi kontrol altında tuttu.”

“Ancak denedim. İyiydi, çünkü denemem gerektiğini biliyordum, son turlarda elimde daha fazla şey vardı. Bundan ötürü bu, önümüzdeki yarışlar için iyi.”