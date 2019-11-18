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MotoGP / Valencia GP / Son dakika

Vinales, Valencia’da "hızlı olma şansını hiç bulamamış"

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Vinales, Valencia’da "hızlı olma şansını hiç bulamamış"
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
18 Kas 2019 16:30

Maverick Vinales, yaşadığı yol tutuş eksikliğiyle beraber MotoGP sezonunun son yarışı Valencia’da “hızlı olma şansını hiç bulamadığını” söyledi.

Yamaha sürücüsü, antrenmanlarda en güçlü yarış temposuna sahip isim olarak görünmüştü ve galibiyet için Marc Marquez’i zorlaması bekleniyordu.

Ancak İspanyol sürücü, yarış boyunca altıncı sırada yer aldı ve yarışı Marquez’in 8.8 saniye gerisinde tamamladı.

Buna rağmen Vinales, yarışı beşinci sırada tamamlayan Suzuki sürücüsü Alex Rins’in önünde şampiyona üçüncüsü olmayı başardı.

Vinales, “Motosiklette hissiyat yoktu. Arka lastikte çokça sorun yaşadık ve antrenmanlardaki kadar yol tutuş bulamadım.”

“Bu yüzden yarışta hızlı olamadım, hızlı olma şansını hiç bulamadım. Bu yüzden de yarışı elimden geldiğimce kontrol etmeye çalıştım ve ana hedefim olan Rins’in arkasında kalmaya çalıştım.”

“Şampiyonada üçüncü sırayı almak büyük anlam ifade ediyor, çünkü Yamaha’daki en iyi sonucumu tekrarlamış oldum ve şampiyonada ilk üçte yer almak her zaman önemlidir.”

“Yani beş kez yarış dışı kalmama rağmen, fazla iyi yarış geçirmeden üçüncü olmak harika. Yani bu benim için bir ödül.” şeklinde konuştu.

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Vinales’in takım arkadaşı Valentino Rossi ise iyi bir yarış geçirmedi ve Marquez’in 22.9 saniye gerisinde 8. sırada finiş gördü.

Rossi, “Koşullar, bir motosiklet yarışı için çok, çok sınırdaydı çünkü cumartesi günkünden de kötüydü.”

“Diğer bir soru işareti ise, dördüncü antrenman seansında aynı motosiklette art arda yarıştaki aynı lastikle 20 tur attım ancak antrenmanda çok daha hızlıydım. Galibiyet için savaşacak hız yoktu ama 1:31’lerde rahatça dönebilirdim. Yani daha çok sorun yaşadım.”

“Anlamadığımız şey ise, sabahki sıcaklık 5 derece daha soğuk olmasına rağmen daha hızlı olmam.” ifadelerini kullandı.

Yardımcı editörler: Matteo Nugnes ve Oriol Puigdemont 

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Editör Lewis Duncan

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