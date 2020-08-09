Vinales, strateji hatasının ardından beşincilikten memnun

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Vinales, ikinci denemesinde 1:56.131 yapmadan önce ilk denemesinde ilk çizgideydi.

Plan sadece iki deneme yapmaktı, ancak Vinales ikincisinde kendini çok iyi hissettiğini ve üçüncüyü denemek istediğini söyledi. Bu sayede 1:55 yapabileceğini düşünüyordu. Ancak, İspanyol sürücü pite geldiğinde lastikleri değiştirmek ve yeni bir zaman turu atabilmek için zaman kalmamıştı.

Altıncı başlayacak olan İspanyol sürücü, Pol Espargaro’nun ikinci en hızlı turunun sarı bayrak ihlali nedeniyle iptal edilmesinin ardından beşinci sıraya yükseldi.

İspanyol sürücü, "Kesinlikle günü kurtardık çünkü sıralama turlarında farklı bir şey planlıyorduk ve stratejik anlamda işe yaramadı. Yani beşinci olmak harika."

"Stratejimiz iki deneme yapmaktı ancak ikinci motosikletle kendimi harika hissettim. 1:56.1 yaptım ve tur süresini oldukça geliştirebileceğimi düşündüm. Bu yüzden üçüncü bir deneme yapmaya karar verdim, ama bunun için çok geç kaldım. Yani benim hatamdı."

“Takım iyi bir iş çıkardı, her şeyi bir araya getirdiler ve sıralama turlarında ikinci olmak adına iyi bir ayara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Birinci sıra olur muydu bilmiyorum, çünkü Zarco çok hızlıydı. Ama 1:55 yapmanın mümkün olduğunu düşünüyorum.

“Bir tur daha atıp atamayacağımızı anlamaya çalışarak pite girmeye karar verdim. Ama artık zaman yoktu, bu yüzden benim hatamdı." dedi.

Vinales, Çek GP'nin lastiklerin Brno'daki çalışma şekli nedeniyle "gerçekten karmaşık" bir yarış olmasını bekliyor.

Vinales, "Gerçekten karmaşık bir yarış olacağını düşünüyorum. Ama bence iyi bir hissiyat var ve olumlu düşünce yapısına sahip olacağız çünkü yarış çok uzun sürecek. Burada lastikler çok garip çalışıyor, birinden diğerine hissiyat farklılaşıyor."

"Bu yüzden çok olumlu kalmak istiyoruz ve mümkün olan en kısa sürede öne çıkmak istiyoruz, ve iyi olan şey ilk virajın burada biraz uzak olması. Bu yüzden bazı sıralar kazanabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

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