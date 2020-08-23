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MotoGP / Styrian GP / Son dakika

Vinales, Steiermark'taki fren patlaması sorununu açıkladı

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Vinales, Steiermark'taki fren patlaması sorununu açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Maverick Vinales, Steiermark GP'de yaklaşık 210 km/s hızda frenlerinin patlaması sorununu daha önce hiç yaşamadığını söyledi.

Yamaha sürücüleri, Red Bull Ring'deki yarışlarda fren nedeniyle sıkıntılar yaşadılar. Avusturya GP hafta sonunda Fabio Quartararo, bu durumun tehlikeli olduğunu söylemişti.

Vinales, bugün gerçekleştirilen Steiermark GP'nin henüz 10. turunda fren basıncının düşmeye başlaması sonucu Ducati'den Andrea Dovizioso'ya geçilmişti.

Sorun bir süre durmuş gibi görünse de gittikçe daha kötüye gitti ve Yamaha sürücüsü, 13. turda elini kaldırarak bir sorun olduğunu işaret etti.

17. turda ise Vinales, ilk viraja gelirken freninin patlaması üzerine motosikletinden atladı ve Yamaha motosikleti doğrudan bariyerlere vurarak alev aldı. Bunun üzerine yarış kırmızı bayraklarla durduruldu.

 

Kaza hakkında Vinales, "Oldukça hızlıydım. İlk turlarda harika hissediyordum. Dovi'yi zorluyordum ancak maksimum hızımız iyi olmadığı için, gördüğünüz gibi geçemiyordum."

"Bir kez geçtim ve o andan sonra ilerleyebileceğimi düşündüm ancak düzlükte beni kolayca geri geçti."

"Bir ritm tutturmaya çalışıyordum ancak sonrasında ön fren basıncını kaybetmeye başladım. Bir defa pist dışına çıktım."

"3 defa 1:26'larda çok yavaş turla döndüm ancak ardından tekrar 1:24'e çıkabildim. Ancak yine frenlerim gitti. Quartararo, Valentino ve Petrucci beni geçtiler."

"Sonrasında bir anda frenler iyileşti. 1:22'lerde dönebilirdim. 1:24'lerle dönüyordum ve Valentino ve Fabio'ya karşı ciddi zaman kazanıyordum. Ancak bir anda birinci viraja gelirken fren patladı. O andan sonra bir şey yapmam imkansızdı." dedi.

Daha öncesinde frenlerinde böyle bir sorun yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Vinales, "Hayır, MotoGP kariyerimde hiç böyle bir şey yaşamamıştım."

"Belki fren basıncı bir miktar azalmış olabilir. Ayarlamak için fren koluyla oynadım ancak her tur, her virajda ayarlamam gerekiyordu. Başka bir şey yapamadım." dedi.

Bike of Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing after his crash

Bike of Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing after his crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Pilotlar Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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