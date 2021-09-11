Vinales: “Sıralama turlarında, Aprilia ile olan sürüş stilim tamamen yanlıştı”

Vinales, Aprilia sürücüsü olarak ilk yarışına, Pazar günü 19’uncu sıradan başlayacak.

2017'den bu yana Yamaha için yarışan Maverick Vinales, şu anda mücadele ettiği RS-GP'den tamamen farklı bir motosiklet kullanıyordu. Bu yüzden de sürüş stilini tamamen buna göre ayarlamıştı.

Vinales, “Zaman turu denemesi yaptığım sırada çok düşünmedim ve her zaman [Yamaha’da] nasıl sürüyorsam öyle yaptım ve tamamen yanlıştı.”

“Virajlara çok hızlı giriyorum ve açıkçası daha farklı bir tur çıkarmam gerekiyor. Ritim için iyi, evet, ama zaman turu denemesi için iyi değil.”

“Bu yüzden sürüşümü yenilemem ve burada [Aprilia’da] nasıl daha iyi sıralama yapılır görmek için daha çok tur atmam gerekiyor. Genel olarak memnunuz çünkü çok fazla hata payımız olduğunu düşünüyoruz ve bu da en önemlisi.”

“Motosikleti anlamak için daha fazla tura ihtiyacım var.”

“Başlamak için elbette iyi bir pist değildi ancak iyi oldu çünkü gerçeği görüyorsunuz. Gerçekte de, motosikleti anlayabilmek için sürüş stilimde çok fazla çalışmam gerektiği görülüyor.”

“Bugün -sanırım- üç yılın ardından, sert lastikleri ilk deneyişimdi ve olumlu sonuç aldım. Yani, her şey farklı. Bu yüzden de öğrenmeye ve çalışmaya devam etmem gerekiyor.” dedi.

Motosikletteki hangi parçaların dikkatini çektiği sorulduğunda ise Vinales, V4 motorlu Aprilia’nın frenlemesini ve tork aktarımını anlaması gerektiğini söylese de RS-GP’deki hızlanmanın altını çizdi.

“Aslında, motosiklette beğendiğim şey hızlanmanın çok iyi olması.”

“Yani, motosikletin ilerleyişi. Sadece torku anlamam gerekiyor çünkü farklı.”

“Tabii ki çok farklı ve çözmem gerekiyor çünkü hızlanma bölgesinde farklı, virajlarda farklı tepki veriyor.”

“Bu yüzden hızlanmadan maksimum performansı elde etmek için alışmam gerekiyor.”

“Ayrıca hoşuma giden şey ise, sert [ön] lastiği kullanabiliyorum ve bu sert frenlemelerde güzel tepki veriyor.”

“Bu alışık olduğum bir şey değil. Her zaman dengesiz bir his veren, yumuşak lastiğe alışkındım.”

“Sert lastik kullanmak da bir stabilite veriyor ve bu güzel. Ayrıca, frenleme üzerinde çalışmam gerekiyor. Bence frenleme bölgesi geri kalana kıyasla en çok değiştirilen yer.”

Çeviri: Aybike Simay Erden