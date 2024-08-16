Vinales: "Silverstone, Aprilia için kırmızı alarmdı"

Silverstone hafta sonu, Vinales'in lastik bozulması sebebiyle ile sekizincilikten 13. sıraya düşmesi ve Espargaro'nun da aynı şekilde pole'den başladıktan sonra 6. sıraya gerilemesiyle Aprilia'nın yaşadığı zorlukları vurguladı.

Noale fabrikasının bu yıl Britanya'da neyin yanlış gittiğini analiz etmek için iki haftadan biraz daha az zamanı vardı.

Vinales, Espargaro'nun Silverstone'daki birinciliğinin de doğruladığı gibi Aprilia'nın sıralama turlarında ve yumuşak lastiklerle sprintte güçlü olmaya devam ettiğini, ancak yarış hızının artık ciddi bir endişe kaynağı haline geldiğini iddia ediyor.

"Silverstone takım için kırmızı alarmdı çünkü burası genellikle podyumda olmamız gereken bir pist."

"Dolayısıyla bu kadar geride olmak ve pek çok sorunla karşılaşmak, hafta sonuna doğru bir şekilde yaklaşıp yaklaşmadığınızı veya lastiklere doğru şekilde davranıp davranmadığınızı biraz düşünmenize neden oluyor."

"Görünüşe göre motosiklet geçen yıldan çok farklı ve bir şekilde bu sezonun başında yarışta maksimum performansı elde etmek çok daha kolaydı."

"Şimdi durum biraz karışık çünkü sıralamada ve sprintte güçlüyüz ama pazar günü rekabetçi olmak zor."

Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia, Vinales'in Nisan ayındaki ABD Grand Prix'sindeki başarısı sayesinde, sezonun açılış 10 turunun ardından 2024'te Ducati'yi yenen tek üretici olmaya devam ediyor.

O zamandan bu yana Ducati, özellikle en son spesifikasyon GP24 ile rakiplerinden uzaklaştı.

Vinales, bu hafta sonu Avusturya GP'sinin form kaybıyla ilgili cevaplar bulmasını ve fabrikanın yılın ilerleyen dönemlerinde ön sıralara dönmesine yardımcı olmasını umuyor.

Vinales, "Silverstone ekibi biraz uyandırdı çünkü burası gerçekten iyi bir konumda olmamız gereken bir yarıştı. Bu şu ana kadar sezonun en kötü hafta sonlarından biriydi ve sebebini anlamamız gerekiyor."

"Avusturya'nın anlamaya başlamak için iyi bir pist olduğunu düşünüyorum. Sezona başladığımız yere geri dönmeye çalışacağız."

Michelin bu yıl MotoGP'de yeni bir lastik spesifikasyonu sundu ve bu da pilotların çok çeşitli pistlerde tur rekorları kırmasında kilit rol oynadı.

Ancak GP24 her turda yeni arka lastikten daha fazla hız elde edebilirken, RS-GP bu konuda zorlandı ve performansı düşüşü yaşadı.

Espargaro ise, Aprilia'nın geçen yıla kıyasla büyük bir ilerleme kaydetmiş olmasına rağmen, hem Barselona hem de Silverstone'da pole pozisyonlarını güçlü sonuçlara dönüştürememiş olmasının kendisini şaşırttığını söyledi.

"Biraz şoktayız, çünkü Ducati'nin neden bu kadar gerisine düştüğümüzü anlamıyoruz."

Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Hızlıyız, motosiklet de rekabetçi ama en güçlü olduğumu hissettiğim Barcelona ve Silverstone gibi yarışlarda iyi bir sonuç elde edemiyoruz."

"Hız açısından çok çok güçlüydüm ama ulaştığımız maksimum nokta altıncılıktı. Yarışta diğer takımlardan çok daha hızlıydım ama önden çok uzaktaydık."

"Farkı yaratan tek bir şey olduğunu düşünmüyorum ama motosikleti bizden daha iyi durduruyorlar ve lastiğe zarar vermeden kalkış yapabiliyorlar."