Vinales, Salom'un motosikletini merhum sürücünün ailesine hediye etti
Aprilia MotoGP sürücüsü Maverick Vinales, Luis Salom'a ait 125cc'lik bir Aprilia'yı merhum sürücünün ailesine hediye ettiğini açıkladı.
Salom, 2016 yılında Moto2 Katalan Grand Prix'sinin antrenmanı sırasında yaşanan bir kazanın ardından trajik bir şekilde 24 yaşında hayatını kaybetti.
İspanyol pilot, Vinales'in eski rakibiydi. İkili, 2013 Moto3 sezonunda şampiyonluk için mücadele etmiş, Salom üçüncü olurken Vinales tacı almıştı.
Her ikisi de 2014'te Moto2'ye geçti ve Vinales 2015'te Suzuki ile MotoGP'ye yükseldi.
Moto2'de üç kez podyuma çıkan Salom'un son podyumu ölümünden sadece birkaç ay önce 2016'da sezon açılışı Katar GP'sinde gerçekleşti.
Vinales, Salom'un 2011 ve 2012 yıllarında yarıştığı 125cc'lik Aprilia'sını merhumun ailesine hediye etti.
Salom'un 2011 Hollanda GP'sini ikinci bitirdiği motosiklet sorulduğunda Vinales, "Her zaman dünyaya, medyaya duyurulmayan şeyler yapmaya çalışıyorum çünkü bu kişisel bir şey."
"Ama evet, 125cc'deyken Luis'e motosikleti ben göndermiştim. Onu buradaki takımdan satın aldım."
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Bunu takımda yer alan Jack Miller'ın kişisel asistanından satın aldım ve geçen hafta Luis'in ailesine gönderdim."
"Tüm bunların önemli olduğunu düşünüyorum ve onları çok iyi anlıyorum. Bence bu motosikletin benim evimde değil de onların evinde olması iyi oldu."
"Evet, motosikletin müzede olması güzeldi ama bence bu onun kendi evinde olmalı. Her şeyde olduğu gibi bunu da kalbimle yaptım." dedi.
Vinales'in kuzeni Dean Berta Vinales, 2021'de Jerez'de Dünya Supersport 300 kazasında trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti.
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