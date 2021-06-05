Vinales, Rossi'nin eski MotoGP ekip şefinin metodlarına ''alışık değil''

Vinales, açılış yarışı olan Katar Grand Prix'yi kazanmasının ardından yaşadığı form düşüklüğünün, ekip şefi Esteban Garcia'yla yollarını ayırmasına neden olduğunu söyledi. İspanyol sürücü şu anda Valentino Rossi'nin eski ekip şefi Galbusera'yla birlikte çalışıyor

Yamaha sürücüsü, Cuma gününün ana hedefinin ön tarafta daha özgüvenli olmak olduğunu ve bunu başardığını söyledi. Ancak Vinales, bunu yapabilmek için birinci ve ikinci antrenman boyunca ''birçok motosiklet denediğini'' ve bu durumun, kendi için normal olmadığını da ekledi.

Liderin 0.586 saniye arkasında ve günün en hızlı altıncı ismi olan Vinales, ''daha çok hislere odaklı olup, tur zamanlarına olmadığı için'' biraz stresli olduğunu dile getirdi.

Galbusera'yla çalışmanın nasıl olduğu sorulan Vinales, ''Yani, aslında motosiklette farklı dengeler denedik.''

''Temel olarak, hedefimiz ön tarafta iyi bir his bulmaktı ve bugün bunu başardık. Bu yüzden mutluyum.''

''Ancak yine de, başka problemlerimiz var. İzlediğimiz yol bu oluyor: her seferinde bir problem çözüyoruz ve bugün birinci ve ikinci antrenmanlarda çok fazla motosiklet denedik.''

''Bu, yapmaya alışık olmadığım bir şey ancak kötü değil. Olumlu şeyler bulabildiğimiz için oldukça mutluyum.''

''Birkaç da olumsuz şey bulduk ancak yarın bunların üzerinde çalışabiliriz ve gelişme kaydedip kaydetmeyeceğimizi göreceğiz.''

''Geleceğe bakmak çok önemli, bu yüzden biz de çok çalışmayı deniyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Vinales, Galbusera ve kendi arasındaki ilişkiyi anlamak için zamana ihtiyacı olduğunu ancak İtalyan patronun, kendisinin motosiklette neye ihtiyacı olduğunu ''anladığını'' söyledi.

''Adım adım ilerlememiz gerekiyor.''

''Eğer hızlı gidersek bu iyi olmaz. Yavaş gidip, aramızdaki güveni kurmalıyız ve bu da beni iyi hissettiriyor.''

''Silvano'yla, Katar'daki testlerde biraz çalıştım ve onun zeki biri olduğunu düşünüyorum. O çok tecrübeli, aynı zamanda Valentino'yla da çalıştı ki o da son yıllarda yüksek bir seviyedeydi.''

''[Galbusera] aynı zamanda bana her birkaç şey konusunda yardımcı olabilir. Tabii ki her sürücü farklıdır ancak o beni anlıyor. Çünkü, dürüst olmak gerekirse, bugün, gün boyunca çok sakindi.''

''İşimizi anlıyorum. İyi hissettiriyor.''