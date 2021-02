Maverick Vinales, Motorsport Türkiye'nin sorularını yanıtladı!

2011 yılında Grand Prix kariyerine 125cc'de (şu anki adıyla Moto3) başlayan Vinales, 2013 yılında Moto3 şampiyonu oldu ve 2014'te bir sene boyunca Moto2'de yarıştıktan sonra 2015'te Suzuki ile MotoGP'ye adım attı.

Suzuki ile geçirdiği iki sezonda bir galibiyet ve toplam dört podyum sonucu aldıktan sonra İspanyol pilot, 2017 sezonunda fabrika Yamaha takımına geçiş yaptı. 2017 ve 2019'da şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayan Vinales, Yamaha ile şu ana kadar yedi galibiyet almayı başardı.

Motorsport.com Türkiye edisyonu olarak biz, sezon öncesi testlerin öncesinde antrenmanlarına devam eden Vinales ile özel bir röportaj gerçekleştirdik ve kendisine bir takım sorular yönelttik. Röportajımızı aşağıda bulabilirsiniz.

İnci Beğen: Yarışa başlamadan önce ve başladıktan hemen sonra kafandan geçenler neler?

Maverick Vinales: Açıkçası startta kalp ritmimin arttığını hissediyorum - kalbim resmen küt küt atıyor. Gerçekten çok hızlı atıyor, aynı zamanda genelde ilk viraja odaklanmış oluyorum. Virajda iyi bir çizgi yakalamaya, öndeki pilotu geçmeye odaklanıyorum. Genelde bu şekilde düşünüyorum, ışıklar söndüğünde tamamen iyi bir start almaya ve ilk viraj için nerede frenlemem gerektiğine odaklanıyorum.

İnci Beğen: Peki yarış sırasında herhangi bir stratejin oluyor mu yoksa tamamen yarışın getirilerine göre mi ilerliyorsun?

Maverick Vinales: Bence pilotları anlamanız burada önem taşıyor. Hiçbir pilot aynı değil, birebir mücadelelerde daha güçlü olan pilotlar var, ancak aynı zamanda tempolarını iyi koruyan pilotlar da var. Mesela eğer son tura girdiyseniz ve önünüzde bir pilot olduğu, ancak sizin de kaçmanız gereken durumlar varsa, geçişi daha kolay pilotlar olabiliyor. Bu nedenle de sürücünün karakterini anlamanız gerekiyor ve buna göre mücadele vermeniz gerekiyor.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Efe Kahya: Senin de bildiğin gibi şu anda büyük bir pandeminin içerisindeyiz ve bu nedenle uzun süredir padoktan uzaktasın; Sepang testleri iptal oldu, yeni motosikleti 2020 sezonundaki testlerde kullanamadın ve şu anda da kış arasındasın. Bu dönemde padokta en çok özlediğin pilot kim oldu?

Maverick Vinales: Her zaman kuzenimle (Isaac Vinales, aynı zamanda Moto3 ve Moto2'de de yarıştı) iyi bir ilişkiye sahip oldum. Isaac ile her zaman çok yakın olduk, ancak şu an kendisi ne yazık ki Dünya Şampiyonası'nda yer almıyor bu nedenle yarıştığımızda onu göremiyorum. Aynı zamanda farklı kategorilerden de pilotlarla beraberdim, Jorge Martin gibi. Ancak şu anda onlarla vakit geçirmek, Playstation oynamak biraz daha zor çünkü biraz kendimize vakit ayırmamız, pistte çalışmamız gerekiyor, pistte izole olmamız gerekiyor. Bu nedenle umuyorum ki yakın bir zamanda yeniden bir araya gelebiliriz, taraftarlar da pistte bulunabilir çünkü pistte olduğunuz zaman ve etrafta kimse olmadığı zaman ortada oldukça garip bir his oluyor.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP being congratulated by Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: MotoGP

Efe Kahya: Evet, insan gerçekten de taraftarların yansıttığı manzaraları görmediğinde oldukça garip hissediyor. Özellikle MotoGP'de taraftarlar inanılmaz bir desteğe sahip ve bunu göremediğimizde çok ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Peki, şu anda biraz daha pist üzerine bakarsak, Yamaha'nın motor felsefesi her zaman motosikletin virajlarda daha hızlı ve düzlükte biraz daha yavaş olması üzerine oldu. Şu anda her ne kadar pist üzerinde herhangi bir veriye sahip olmasanız da, fabrikadaki verilere göre düzlük hızında herhangi bir gelişme sağlayabildiniz mi?

Maverick Vinales: Evet, fabrikadaki çocuklar gerçekten motor üzerinde çok çalışıyorlar, özellikle düzlüklerde 3-4 km/s kazanmak için. Aynı zamanda beygir gücünü artırmak üzerine de çalışmaktalar, özellikle rpm üst seviyelere çıktığında daha iyi performans yakalamak istiyoruz. Geçen sene motor içerisinde bir takım sorunlar yaşadık ve bu nedenle motoru kısmak zorunda kaldık, rpm'i düşürmemiz gerekti. Ve bu nedenle motor geçen senekinden daha hızlı olmamıştı. Ancak bu sene, umuyorum ki, bu ekstra gücü ve ekstra rpm'i kullanabiliriz, özellikle diğer pilotlara karşı mücadele verirken.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Efe Kahya: Başka pilotlarla mücadele etmek demişken, bu sene MotoGP'de, senin de vatandaşın olan Joan Mir, Suzuki ile şampiyon oldu ve bunu sezonun başında hiç kimse beklemiyordu. Sence sen ve yeni takım arkadaşın Fabio Quartararo, Joan Mir'i ve, eğer geri dönerse, Marc Marquez'i şampiyonluk için zorlayabileceğinizi düşünüyor musun? Bu sezon için beklentileriniz neler?

Maverick Vinales: Sanırım her sezon olduğu gibi bu sezon da aynı hedeflere sahibiz: birinci ve ikinci olmak. Günün sonunda aslında şampiyona için mücadele edebilmek istiyoruz, ki bence en önemli olan şey de bu. Sadece belirli pistlerde iyi olan değil, tüm pistlerde iyi olan bir motosiklet üretmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda belirli pistlerde iyi bir dominasyon sağlıyoruz, ancak başka bir piste gittiğimizde rakiplerimizden geride kalıyoruz. Bu yüzden şu anda her koşula uygun bir motosiklet üretmek istiyoruz.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Polesitter Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT, second place Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, third place Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İnci Beğen: Yakın zamanda Katar'a taşındın. Neden Katar'a taşındın?

Maverick Vinales: Katar'da çok iyi arkadaşlarım var, Katarlı arkadaşlarım. Orada hep beraber çok eğleniyoruz, beni çöle götürüyorlar, beraber su sporlarıyla ilgileniyoruz, beni her yere götürüyorlar. Onlar bana yapmak istediğim bir şeyi sordular ve bunu Katar'da yaptık. Katar'da her şeyi yapma imkanınız var. Spor için çok fazla tesise sahipler. Buraya üç ay önce geldim, sezon öncesi testler için. Aynı zamanda Katar ile ilgili en güzel şeylerden biri de insanların çok saygılı olması. Buradaki misafirperverlik inanılmaz ve her yerde iyi restoranlar var, çok güzel yemekler var. Dünya mutfağının en iyi restoranları burada ve gerçekten çok güzel yemekler yapıyorlar. Tüm dünyayı gezen biri olarak bu, benim için oldukça güzel bir şey.

Bununla beraber Losail Pisti, Katar'da yarıştığımız pist, benim çok sevdiğim bir pist. Ne zaman aklıma bu pist gelse, yüzümde bir gülümseme oluyor, çünkü geçmişte burada çok başarılı oldum. Denize girmeyi çok seviyorum, zamanımın çoğunu da denizde geçiriyorum.

Aynı zamanda burası gerçekten çok güvenli bir yer. Başıma şöyle komik bir şey geldi: ben genelde çok unutkan bir insanımdır ve cüzdanımı da restoranlardan birinde unuttum. Bir sonraki gün gittiğimde cüzdanım aynı yerde duruyordu. Gerçekten çok garip bir durum.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Efe Kahya: Ne hissettiğini anlayabiliyorum. Birkaç günlüğüne Dubai'ye gittiğimde bana etrafta bir şey bıraksam onun birkaç gün boyunca orada kalacağını garanti etmişlerdi. Bu bakımdan çok ilginç ve alışık olmadığımız bir his, insana da çok garip ve çok özel bir his gibi geliyor.

MotoGP padokuna geri dönersek, bu sene yeni bir takım arkadaşın olacak: Fabio Quartararo. Fabio, senin de bildiğin gibi, MotoGP'nin yükselen yıldızlarından bir tanesi. Valentino Rossi gibi bir efsane ile geçirdiğin pek çok senenin ardından sence neler olacak? Fabio ile olan ilişkinin nasıl olmasını bekliyorsun? Bu Yamaha'nın geleceği için de geçerli, sonuçta takımın yeni lideri de sen oldun diyebiliriz!

Maverick Vinales: Hahahhahaha, bunu bana söylediğin için teşekkür ederim, böyle bir şey düşünmemiştim açıkçası!

Valentino'nun yanında olmak gerçekten hiç kolay bir şey değil, senin de söylediğin gibi o bir efsane, ancak aynı zamanda Yamaha için bir elçi konumunda - aslında kağıt üzerinde öyle değil ama öyle gibi. Ben ise bunu hep bir fırsat olarak, bir hedef olarak gördüm. Bu da aslında bana bir sonraki yarışta gelip onu yenmek için ekstra bir motivasyon sağladı. Bir yönden bu çok zor bir şey, çünkü takımda her şeyi istediğiniz gibi yapamıyorsunuz, ancak diğer yandan da bu güzel bir şey çünkü kendi limitinizi sonuna kadar zorlamanıza neden oluyordu. Bu yüzden genel olarak iyi bir hava vardı.

Şu anda Fabio'nun gelişiyle beraber neler olacağını göreceğiz. Olaya artık daha farklı şekilde yaklaşmamız gerekecek, tabii ki de o genç ve hızlı bir pilot, bu yüzden neler olacağını göreceğiz. Bunu görmeyi çok heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Ancak ikimiz de rahat ve mutlu insanlarız. Birbirimizle olmaktan keyif alacağımıza inanıyorum.