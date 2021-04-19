Vinales "normal olmayan" Portekiz yarışının ardından endişeli

Vinales, yarışın ilk turunda 12. sıradan 20. sıraya geriledi ve oldukça zorlandığı görülüyordu. Bir noktada 1:40'lı turlar atmaya başlasa da, başlangıçta dereceleri 1:41'lerdeydi ve takım arkadaşı Fabio Quartararo'nun 1:39'lu turları düşünüldüğünde, Vinales için oldukça zor bir yarış vardı.

Katar GP galibi Quartararo, yarışı takım arkadaşının 23.7 saniye önünde tamamladı ve Vinales, 11. sırada tamamladığı yarışın ardından şampiyonada 20 puan geride kaldı.

Vinales, Yamaha'ya katıldığı günden beri yol tutuş sorunlarıyla mücadele ediyor ve Portekiz'deki yarış hafta sonunda bu sorunları yeniden yaşamaya başladığı görülebiliyordu.

Katar'da galibiyet mücadelesinde olmasının ardından Portekiz'de çok fazla zorlandığı için endişelenip endişelenmediği sorusuna cevap veren Vinales, bunun kendisini endişelendirdiğini ancak yaşananların normal olmadığı gerçeğinin kendisini teselli ettiğini belirtti.

Vinales, "Elbette endişeliyim, çünkü bu şekilde gittiği takdirde çok zor bir sezon olacak."

"İlk iki yarışta galibiyet için savaştıktan sonra sonra bir başka piste gidip, ilk ona girmekte zorlandığınızda, sahip olduğunuz motivasyonu ve odağı korumak çok zor."

"Neyse ki bugün birkaç sürücü daha kaza yaptı ve bu da durumu bizim için daha açıklanabilir kıldı."

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Fakat bugün çok zor bir yarış vardı ve bunun sebebini açıklayamıyorum. Tüm hafta sonu boyunca hissiyat oldukça benzerdi: Yol tutuş çok düşüktü, sadece sıralama turlarındaki son lastik setimde iyi bir yol tutuş vardı ve bu da büyük bir fark yarattı."

“Eğer turumu iptal etmeselerdi, pole pozisyonunda olacaktım. Yani temelde tüm hafta sonu zorlandık ve bunun nedenini bulamadık.

“Fakat şimdi durumu kontrol etmemiz gerekiyor ve neler olduğunu görüp, durumu iyileştirmeliyiz. Çünkü aksi taktirde son yıllardakiyle aynı pozisyonda olacağız."

“Başlangıçta her şeyi kazanıyoruz ve sonrasında giderek yavaşlıyoruz, ki bu olumlu değil.”

"Yaptığımız şekilde çalışmaya devam etmeli ve bir şey bulup bulamayacağımızı görmeliyiz.

“Elbette bunun yarışla da ilgisi olabilir, çünkü motosiklette hissettiğim şeyin normal olduğunu düşünmüyorum.

“Bu yüzden kendimi olumlu tutuyorum. Şimdi bizim için ve özellikle de benim için olumlu bir pist olan Jerez'e gidiyoruz. Bu yüzden daha iyisini yapmak için çok çalışacağız.” dedi.

Vinales, daha iyi bir sıralama pozisyonuna sahip olsaydı, yarışın tamamen farklı geçebileceğini, ancak yine de kazanmak için yeterli olmayacağını ekliyor.

"Başlangıcın bizim için bir sorun teşkil ettiğini biliyoruz ve yeni bir şeyler bulana kadar bunu geliştiremeyiz."

“Ancak ilk çizgide olmamız gerekiyor. Bugün ilk çizgide olsam tamamen farklı bir yarış olurdu. Kazanmaktan bahsetmiyorum, çünkü bugün bunun için yetecek hızım yoktu. Motosiklette çok düşük bir yol tutuş vardı ve inanılmaz şeyler yapamadım, ama en azından ilk beşte olabilirdim."