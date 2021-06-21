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MotoGP / Almanya GP Haberler

Vinales: "Kimse neden yavaş kaldığımı bilmiyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha sürücüsü Maverick Vinales'i, Almanya Grand Prix'sini son sırada tamamlamasının ardından, kariyerinin en kötü hafta sonunu geçirmesine neyin sebep olduğunu bilmediklerini söyledi.

Vinales: "Kimse neden yavaş kaldığımı bilmiyor"

Vinales, cumartesi günkü Sachsenring sıralama turlarında MotoGP'deki en kötü sonucu olan 21. sırayı aldı ve  pazar günkü yarıştan da puansız ayrıldı.

Yarış boyunca gridin arkasında mücadele eden Vinales, damalı bayrağı 19. sırada görerek kariyerinin en kötü sonuçlarından birini almış oldu.

Yamaha sürücüsü, Katar'daki güçlü başlangıcının ardından, sonraki yarışlarda aynı tempoyu devam ettiremedi ve Barselona'dan bu yana Valentino Rossi'nin eski takım şefi Silvano Galbusera ile beraber çalışıyor.

Barselona testinin ardından motosiklet üzerindeki hissiyatından memnun olan Vinales, Almanya'daki kötü formu için Yamaha'dan kimsenin net bir cevabı olmadığını söyledi.

Vinales, Luca Marini ve Enea Bastianini'nin Avintia Ducati'ini geçmenin bir yolunu bulamamasının ardından, veri toplayabilmek için temposunu düşürdüğünü de ekledi.

Nerede sıkıntı yaşadığı sorusuna yanıt veren Vinales, "Ben de seninle aynı soruyu soruyorum, bu yüzden cevap veremem."

"Kimse bana bu konuyla ilgili herhangi bir cevap söylemedi, bu yüzden cevap vermem mümkün değil."

"[Luca] Marini ve [Enea] Bastianini'nin arkasında yaklaşık 15 tur harcadım."

"Onları geçemedim ve bu motosikletle bunu yapmak imkansızdı. Daha fazla güce sahipler ve daha geç fren yapabiliyorlar."

"Yani bu motosikletle geçiş yapmak imkansızdı. Franco'nun [Morbidelli] ardına geldiğimde onu oldukça iyi geçebilirdim, henüz ilk denemede yaptım."

"Başka bir Yamaha'da çok daha kolay ama Ducati sürücülerini geçmek çok zor."

"Yani, temelde arkalarında 10 tur geçirdiğimde, geriye düşmenin, önüm açık gitmenin ve biraz veri toplamaya çalışıp, motosikletin nasıl çalıştığını anlamanın daha iyi olduğunu düşündüm."

"Yarışın sonunda 1:22'nin altına inebiliyordum ki bu kötü değildi, onların arkasında 1:23.5 yapıyordum."

"Kimse burada neler olup bittiğine dair herhangi bir cevaba sahip değil, bu yüzden çalışmaya devam etmem gerekiyor. Şimdi Assen'e gidiyoruz ki orada Moto2 motosikletiyle bile hızlı olabilirim."

"Yani, maksimumu vermeye çalışacağım." dedi.

Vinales, önümüzdeki hafta sonu Assen'deki mevcut yaklaşımını değiştirmeyeceğini fakat şu anda yaptığı için "veri toplamak olduğunu" dile getirdi.

"Ne olacağını bilmiyorum, bir şey söylemek çok zor. Assen'de burada yaptığım gibi yapacağım: işimi yapmaya yani veri toplamaya çalışacağım."

"Şu anda işim veri toplamak. Bu üzücü ama böyle, daha fazlasını yapamıyorum."

Vinales, kendisini en çok sinir eden şeyin Yamaha'nın hiçbir şeyi bilmemesi olduğunu da ekliyor.

"Hâlâ aynı sorunu yaşıyorum, arka taraf çok kayıyor. Üzerinde çalışıyoruz ama çözüm bulamıyoruz. Her şeyi yapıyorum ama sonuç altı yarışın tamamında aynı."

“Neler olduğuna dair asla cevap alamıyorum, kimse bir şey bilmiyor. Beni en çok hayal kırıklığına uğratan şey cevap alamamam. Kimse bana ne olduğunu söylemiyor."

"Şimdi gerçekten eve gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Diğerlerinin daha iyi performans gösterdiğini görünce pistte motive olmak çok zor."

Vinales, Yamaha'da neler olduğu hakkında fazla bir şey söylemek istemese de takım içerisinde saygı görmediğini hissediyor. 

“İki yıldır rakibimin ayarlarını kullanmak zorunda kalıyorum ve bununla başarılı olmam mümkün değil. Her sürücünün kendi stili vardır, her gün bana nasıl sürüleceğini öğretmeye çalışıyorlar: fren yap, freni bırak, hızlan, gazı bırak... Sabırlı olmalıyım. Fabio'nun ayarlarını kullanmak istemiyorum çünkü tamamen farklı bir şekilde sürmek istiyorum, bu ayarlar benim için işe yaramıyor."

"Motosikletin bana özgü şekilde ayarlanmasını istiyorum. Her gün farklı bir sürücünün ayarıyla sürüş yapmak istemiyorum. Burada olma sebebim veri toplamak veya test sürücüsü olmak değil. Kulağa saygısızlık gibi gelmeye başlıyor."

"Başkasının ayarlarıyla kazanamam. Portekiz'den beri veri toplamaktan başka bir şey yapmıyorum."

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