Vinales "muhteşem" sprint zaferi sonrası gururlu

İspanyol sürücü , COTA'da tur rekorunu kırarak pole pozisyonunu kazandı ve baskın bir sprint zaferi elde etti.

Startta yerini koruyan Vinales, 2.294 saniye farkla arka arkaya ikinci sprint zaferini elde etti.

Sprint zaferinden memnun olan İspanyol sürücü, sıralama turlarından keyif aldığını fakat 2:00.864'lık tur rekoruna kendisinin de şaşırdığını belirtti.

Vinales, "Sadece bu anın tadını çıkarıyorum, tüm bunlar inanılmaz."

"Şahsen sprintten çok sıralama turlarından keyif aldım. Bu turu nasıl attığımı bilmiyorum!"

"Bugün motosiklette büyülü bir şey yaptım ve bu etkileyici."

"Çok mutluyum. Bu yıl sadece burada değil her yerde harika bir iş çıkardığımıza inanıyorum."

"Açıkçası kendimi her zamankinden daha iyi hissediyorum." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales, Yamaha döneminden bu yana (son arka arkaya zaferi 2017'deydi) ilk kez arka arkaya yarış kazandı.

Aprilia'nın şu anki formunun benzer olup olmadığı sorulduğunda Vinales şunları söyledi: "Hayır, şu anda farklı bir seviyedeyim."

"Keşke birkaç yıl önce de şu anki gibi hissediyor olsaydım çünkü deneyimim var ve fiziksel olarak kendimi çok güçlü hissediyorum."

"Bu yıl fiziksel olarak daha güçlü hissettiğim bir yıl. Bunun için gerçekten çok çalışıyorum."

"Tecrübemin, gücümün ve motosiklet üzerindeki tekniğimin bu sonuçları elde etmek için bir araya geldiğini hissediyorum."

"Bu harika bir şey. Her seferinde kafamda 'asla pes etme' cümlesi dönüyor çünkü çok çalışmanın karşılığını alıyorum."

"Son derece mutluyum. Gerçekten çok çaba sarf ediyorum ve ailem de çok çaba sarf ediyor."

RS-GP'yi artık "doğal" şekilde kullanabildiğini söyleyen Vinales, Portekiz GP'den itibaren motosikletin ağırlık dağılımında yapılan değişikliğin 2024 RS-GP'de iyi bir form yakalamasına yardımcı olduğunu da ekledi.

"Testteki ilk turların ardından motosiklet üzerinde kendimi rahat hissetmediğimi söylemiştim."

"Malezya'da son virajda çok garip bir kaza geçirdim. Bu yüzden yeni motosikletle alakalı güvenim yoktu. Ayarlar üzerinde çalıştık, denge üzerinde çalıştık ve adım adım daha iyi hissettim."

"Ancak Katar için yeterli değildi, maksimum seviyede sürmüyordum."

"Portimao'da motosikletin ağırlık dağılımını biraz değiştirdik ve bu şekilde durum değişti."

"Artık geçen yılla aynı hislere sahibim ama aerodinamik açıdan biraz daha iyi bir motosikletimiz var."