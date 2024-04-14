Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP Amerika GP

Vinales "muhteşem" sprint zaferi sonrası gururlu

Maverick Vinales, Cumartesi günü MotoGP Amerika Grand Prix'sinde pole pozisyonunu alması ve sprint yarışını kazanması karşısında şaşkın

Ezel Tan
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Gold and Goose / Motorsport Images

İspanyol sürücü , COTA'da tur rekorunu kırarak pole pozisyonunu kazandı ve baskın bir sprint zaferi elde etti.

Startta yerini koruyan Vinales, 2.294 saniye farkla arka arkaya ikinci sprint zaferini elde etti.

Sprint zaferinden memnun olan İspanyol sürücü, sıralama turlarından keyif aldığını fakat 2:00.864'lık tur rekoruna kendisinin de şaşırdığını belirtti.

Vinales, "Sadece bu anın tadını çıkarıyorum, tüm bunlar inanılmaz."

"Şahsen sprintten çok sıralama turlarından keyif aldım. Bu turu nasıl attığımı bilmiyorum!"

"Bugün motosiklette büyülü bir şey yaptım ve bu etkileyici."

"Çok mutluyum. Bu yıl sadece burada değil her yerde harika bir iş çıkardığımıza inanıyorum."

"Açıkçası kendimi her zamankinden daha iyi hissediyorum." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales, Yamaha döneminden bu yana (son arka arkaya zaferi 2017'deydi) ilk kez arka arkaya yarış kazandı. 

Aprilia'nın şu anki formunun benzer olup olmadığı sorulduğunda Vinales şunları söyledi: "Hayır, şu anda farklı bir seviyedeyim."

"Keşke birkaç yıl önce de şu anki gibi hissediyor olsaydım çünkü deneyimim var ve fiziksel olarak kendimi çok güçlü hissediyorum."

"Bu yıl fiziksel olarak daha güçlü hissettiğim bir yıl. Bunun için gerçekten çok çalışıyorum."

"Tecrübemin, gücümün ve motosiklet üzerindeki tekniğimin bu sonuçları elde etmek için bir araya geldiğini hissediyorum."

"Bu harika bir şey. Her seferinde kafamda 'asla pes etme' cümlesi dönüyor çünkü çok çalışmanın karşılığını alıyorum."

"Son derece mutluyum. Gerçekten çok çaba sarf ediyorum ve ailem de çok çaba sarf ediyor."

RS-GP'yi artık "doğal" şekilde kullanabildiğini söyleyen Vinales, Portekiz GP'den itibaren motosikletin ağırlık dağılımında yapılan değişikliğin 2024 RS-GP'de iyi bir form yakalamasına yardımcı olduğunu da ekledi.

"Testteki ilk turların ardından motosiklet üzerinde kendimi rahat hissetmediğimi söylemiştim."

"Malezya'da son virajda çok garip bir kaza geçirdim. Bu yüzden yeni motosikletle alakalı güvenim yoktu. Ayarlar üzerinde çalıştık, denge üzerinde çalıştık ve adım adım daha iyi hissettim."

"Ancak Katar için yeterli değildi, maksimum seviyede sürmüyordum."

"Portimao'da motosikletin ağırlık dağılımını biraz değiştirdik ve bu şekilde durum değişti."

"Artık geçen yılla aynı hislere sahibim ama aerodinamik açıdan biraz daha iyi bir motosikletimiz var."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Quartararo: "Bu hafta sonu, 2023'ün tamamından daha fazla değişiklik yaptık"
Sonraki haber Marquez: "Hissiyat 'korkunç' olduğu için podyum beklenmedik oldu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"

Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"

Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"
Marquez: "Hissiyat 'korkunç' olduğu için podyum beklenmedik oldu"

Marquez: "Hissiyat 'korkunç' olduğu için podyum beklenmedik oldu"

MotoGP
Amerika GP
Marquez: "Hissiyat 'korkunç' olduğu için podyum beklenmedik oldu"
Prost'tan uyarı: "Hamilton'ı Ferrari'de zor bir dönem bekliyor"

Prost'tan uyarı: "Hamilton'ı Ferrari'de zor bir dönem bekliyor"

Formula 1
Çin GP
Prost'tan uyarı: "Hamilton'ı Ferrari'de zor bir dönem bekliyor"

Son Haberler

MotoGP Amerika GP: Vinales on birinciliğe düştüğü yarışta galibiyeti aldı, Marquez lider giderken düştü

MotoGP Amerika GP: Vinales on birinciliğe düştüğü yarışta galibiyeti aldı, Marquez lider giderken düştü

MGP MotoGP
Amerika GP
MotoGP Amerika GP: Vinales on birinciliğe düştüğü yarışta galibiyeti aldı, Marquez lider giderken düştü
Prost: "İnsanlarda Verstappen'in şampiyonluklarının 'değersiz' olduğu algısı var"

Prost: "İnsanlarda Verstappen'in şampiyonluklarının 'değersiz' olduğu algısı var"

F1 Formula 1
Prost: "İnsanlarda Verstappen'in şampiyonluklarının 'değersiz' olduğu algısı var"
Moto2 Amerika GP: Garcia ilk galibiyetine ulaştı, Deniz Öncü yirmi ikinci

Moto2 Amerika GP: Garcia ilk galibiyetine ulaştı, Deniz Öncü yirmi ikinci

MOT2 Moto2
Circuit Of The Americas
Moto2 Amerika GP: Garcia ilk galibiyetine ulaştı, Deniz Öncü yirmi ikinci
Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"

Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"

F1 Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Aston Martin kadar tutkulu başka bir takım daha yok"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye