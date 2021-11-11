Vinales, MotoGP sezonu biteceği için “çok üzgün”

İspanyol sürücü, 2021 sezonuna fabrika Yamaha motosikletinde kazanarak başlamıştı. Ancak ilk yarış Katar GP’den bu yana zorlanan Vinales ile takım arasındaki ilişki, onarılamaz şekilde bozuldu.

Vinales, Avusturya GP’de motosikletine kasten zarar vermeye çalıştığı için Steiermark GP’de Yamaha tarafından yarıştırılmadı ve sonrasında takımdan gönderildi.

Dokuz kez MotoGP yarış galibi, San Marino GP’den itibaren Aprilia’ya katıldı ve RS-GP motosikletinde istikrarlı bir gelişim kaydetti. Vinales’in Aprilia’da şu ana kadarki en iyi sonucu, Emilia Romagna GP’deki sekizinciliği oldu.

Motorsport.com tarafından kaotik 2021 sezonunu değerlendirmesi istenen Vinales, “Dürüst olmak gerekirse, sezon biteceği için üzgün olduğumu söylemeliyim.”

“Çok üzgünüm, yarışmaya devam etmek istiyordum. Evet, sezonum çok geç başladı ve bu bir öğrenme sezonuydu.”

“Her şeyi öğrenmeliyiz. Oldukça çok şey öğrendim, olayları farklı bir şekilde ele alıyorum ve bu önemli.”

“Bu yüzden, çalışmaya devam etmeliyiz. Önümüzde çok iyi bir mücadele var, bu yüzden Aralık ayının çok hızlı geçmesini ve Şubat ayında motosiklete tekrar binmeyi istiyorum.” dedi.

Ağustos’un sonlarında Aprilia ile çıktığı ilk testin ardından Vinales, grand prix kariyerinin en mutlu zamanını yaşadığını söylemişti.

2021’in sonunda, yarış kazandığı Mart ayına göre daha mutlu olup olmadığı sorulduğunda ise Vinales, “Evet, çok mutluyum. Normal hayatta ve padokta mutluyum, ki bu her zaman iyidir.”

“Çok şey yaşandı, ancak sonuç olarak yarışabiliyorum. Harika bir fabrika ve harika bir takımdayım ve şu an benim için en önemli şey bu.” ifadelerini kullandı.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images