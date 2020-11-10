MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valensiya GP
15 Kas
Yarış:
5 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
9 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Avrupa GP / Son dakika

Vinales: "MotoGP şampiyonluk umutlarımın tükenmesi temel sorunum değil"

paylaşım
yorumlar
Vinales: "MotoGP şampiyonluk umutlarımın tükenmesi temel sorunum değil"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Maverick Vinales kötü geçen Avrupa GP’si sonrasında 41 puan geriye düşerek MotoGP şampiyonluk ihtimalini kaybetmesinin ‘temel’ sorunu olmadığını söyledi.

Yamaha sürücüsü takımı motor hakkını aşarak 6. motorunu motosikletine taktığında yarışa pit çizgisinden başlamak zorunda kaldı.

Bu da takımından 1 tane koronavirüs pozitif vakası çıktığı için izolasyona alınan 4 çalışan eksikliğinde kısıtlı bir ekiple yarışa başlayan İspanyol sürücü için daha da kötü geçen bir hafta sonuna yol açtı.

Vinales yarıştan lider Joan Mir’in 25 saniye gerisinde 13.lükle ayrıldı ama sonucu almasında önündeki olaylı trafiğin payı büyüktü.

2 yarış kala şampiyonluğu alma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu kabul eden Vinales, daha büyük sorunun yarış boyunca “hız olarak çok gerilerde” olması olduğunu söyledi.

Şampiyonluk ihtimalinin bitip bitmediği sorulduğunda Vinales: “Tabii ki bitti. Mir’in bir hata yapması ve benim 1 yarış kazanıp diğerinde de 2. olmam gerek.”

“O yüzden tabii ki zor. Doğrusu, düşünmüyorum bile.”

“Sorunumuz şampiyonluk değil, tamamen başka şeyler. Şu anda hız olarak çok gerideyiz ve çözmemiz gereken de bu.”

Sonraki 2 yarışın artık 2021 için test seansına dönüşüp dönüşmeyeceği sorulduğunda Vinales ekledi: “Şu anda son 2 yarış için ekleyeceğimiz yeni herhangi bir parça yok o yüzden bilmiyorum.”

“Tam olarak ne olacağını bilmiyorum çünkü motosiklet hakkında şu andaki bilgimizden fazlasına sahip değiliz.”

“O yüzden göreceğiz. Yamaha tabii ki çalışıyor, sorunlarımızın olduğunun ve zor bir durumda olduğumuzun farkındalar ve bunu çözmek için bir şeyler yapacaklarından eminim.”

İlgili İçerik:

Mir, galibiyetiyle birlikte şampiyona liderliğindeki farkını 37 puana çıkardı ve gelecek haftanın Valensiya GP’sinde podyuma çıktığı sürece şampiyonluk unvanını kesin olarak almış olacak.

Vinales şu anda sıralamadaki en yüksek Yamaha sürücüsü ve şampiyona 2.si olan Fabio Quartararo’nun Pazar günü geçirdiği kaza sonrasında sadece 4 puan gerisinde.

Diğer SRT sürücüsü Franco Morbidelli’nin umutları ise daha da az. Yarışta 10.luğa zorlayarak oturan Morbidelli, şu anda Mir’in 45 puan gerisinde.

Quartararo: "Suzuki sürücüleri yenilmez görünüyor"

Önceki haber

Quartararo: "Suzuki sürücüleri yenilmez görünüyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avrupa GP
Pilotlar Maverick Viñales
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye, 2021 takvimine girmek için görüşmelerde bulunuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye, 2021 takvimine girmek için görüşmelerde bulunuyor

Ferrari ilerlemek için neden eski çözümlerine geri döndü?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Ferrari ilerlemek için neden eski çözümlerine geri döndü?

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

Steiner, Haas'ın çaylaklara yönelme kararını savundu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner, Haas'ın çaylaklara yönelme kararını savundu

2021 Vietnam GP iptal edilecek, Brezilya GP yine Sao Pulo'da yapılacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 Vietnam GP iptal edilecek, Brezilya GP yine Sao Pulo'da yapılacak!

Rosberg'in ardından Verstappen, Mercedes için seçenek değil
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg'in ardından Verstappen, Mercedes için seçenek değil

Türkiye GP: Hangi pilotlar İstanbul'da pole pozisyonu kazandı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP: Hangi pilotlar İstanbul'da pole pozisyonu kazandı?

Hamilton: "Babam Mercedes'e gitmeme sıcak bakmıyordu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Babam Mercedes'e gitmeme sıcak bakmıyordu"

Son Haberler

Vinales: "MotoGP şampiyonluk umutlarımın tükenmesi temel sorunum değil"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Vinales: "MotoGP şampiyonluk umutlarımın tükenmesi temel sorunum değil"

Quartararo: "Suzuki sürücüleri yenilmez görünüyor"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Suzuki sürücüleri yenilmez görünüyor"

Dovizioso, 2021'de MotoGP'ye ara vermeye hazırlanıyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso, 2021'de MotoGP'ye ara vermeye hazırlanıyor

Quartararo: "Alışılmadık MotoGP formu canımı yakıyor"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Alışılmadık MotoGP formu canımı yakıyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye, 2021 takvimine girmek için görüşmelerde bulunuyor

2s
2
Formula 1

Ferrari ilerlemek için neden eski çözümlerine geri döndü?

3
Formula 1

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

4
Formula 1

Steiner, Haas'ın çaylaklara yönelme kararını savundu

1s
5
Formula 1

2021 Vietnam GP iptal edilecek, Brezilya GP yine Sao Pulo'da yapılacak!

3s

Son Haberler

Vinales: "MotoGP şampiyonluk umutlarımın tükenmesi temel sorunum değil"
MOTOGP

Vinales: "MotoGP şampiyonluk umutlarımın tükenmesi temel sorunum değil"

Quartararo: "Suzuki sürücüleri yenilmez görünüyor"
MOTOGP

Quartararo: "Suzuki sürücüleri yenilmez görünüyor"

Dovizioso, 2021'de MotoGP'ye ara vermeye hazırlanıyor
MOTOGP

Dovizioso, 2021'de MotoGP'ye ara vermeye hazırlanıyor

Quartararo: "Alışılmadık MotoGP formu canımı yakıyor"
MOTOGP

Quartararo: "Alışılmadık MotoGP formu canımı yakıyor"

Mir, yarış kazanamama konusunda endişeli değilmiş
MOTOGP

Mir, yarış kazanamama konusunda endişeli değilmiş

Son Videolar

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.