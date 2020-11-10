Vinales: "MotoGP şampiyonluk umutlarımın tükenmesi temel sorunum değil"

Yamaha sürücüsü takımı motor hakkını aşarak 6. motorunu motosikletine taktığında yarışa pit çizgisinden başlamak zorunda kaldı.

Bu da takımından 1 tane koronavirüs pozitif vakası çıktığı için izolasyona alınan 4 çalışan eksikliğinde kısıtlı bir ekiple yarışa başlayan İspanyol sürücü için daha da kötü geçen bir hafta sonuna yol açtı.

Vinales yarıştan lider Joan Mir’in 25 saniye gerisinde 13.lükle ayrıldı ama sonucu almasında önündeki olaylı trafiğin payı büyüktü.

2 yarış kala şampiyonluğu alma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu kabul eden Vinales, daha büyük sorunun yarış boyunca “hız olarak çok gerilerde” olması olduğunu söyledi.

Şampiyonluk ihtimalinin bitip bitmediği sorulduğunda Vinales: “Tabii ki bitti. Mir’in bir hata yapması ve benim 1 yarış kazanıp diğerinde de 2. olmam gerek.”

“O yüzden tabii ki zor. Doğrusu, düşünmüyorum bile.”

“Sorunumuz şampiyonluk değil, tamamen başka şeyler. Şu anda hız olarak çok gerideyiz ve çözmemiz gereken de bu.”

Sonraki 2 yarışın artık 2021 için test seansına dönüşüp dönüşmeyeceği sorulduğunda Vinales ekledi: “Şu anda son 2 yarış için ekleyeceğimiz yeni herhangi bir parça yok o yüzden bilmiyorum.”

“Tam olarak ne olacağını bilmiyorum çünkü motosiklet hakkında şu andaki bilgimizden fazlasına sahip değiliz.”

“O yüzden göreceğiz. Yamaha tabii ki çalışıyor, sorunlarımızın olduğunun ve zor bir durumda olduğumuzun farkındalar ve bunu çözmek için bir şeyler yapacaklarından eminim.”

Mir, galibiyetiyle birlikte şampiyona liderliğindeki farkını 37 puana çıkardı ve gelecek haftanın Valensiya GP’sinde podyuma çıktığı sürece şampiyonluk unvanını kesin olarak almış olacak.

Vinales şu anda sıralamadaki en yüksek Yamaha sürücüsü ve şampiyona 2.si olan Fabio Quartararo’nun Pazar günü geçirdiği kaza sonrasında sadece 4 puan gerisinde.

Diğer SRT sürücüsü Franco Morbidelli’nin umutları ise daha da az. Yarışta 10.luğa zorlayarak oturan Morbidelli, şu anda Mir’in 45 puan gerisinde.