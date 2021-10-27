Vinales, Misano'da podyuma çıkacak tempoya sahip olduğunu hissetmiş

Dokuz kez MotoGP yarış galibi sürücü, Aprilia'ya katıldığından beri aldığı en iyi sonucunu geçtiğimiz hafta sonu Misano yarışında aldı. Vinales, 19. başladığı yarışta takım arkadaşı Aleix Espargaro'ya yenilerek yarışı sekizinci tamamladı.

Misano yarışının açılış turlarında trafikte "en az 10-15 saniye" kaybettiğini söyleyen Vinales, RS-GP'de daha önde başladığı hâlde ilk üç sıraya çıkacağını hissettiğini söyledi.

Yamaha'dan Aprilia'ya olan adaptasyonu hakkında konuşan Vinales, "Bu oldukça zorlu bir şey çünkü birkaç turda çok fazla şey öğrenmem lazım."

"Aynı zamanda ilk turlarda çok kayıplar yaşadım çünkü bu ayarları hiç denemedim ve bu ayarlarla direkt olarak yarışa girmek çok zor."

"Bu nedenle bu yarış içerisinde potansiyelimizin daha yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü ilk turlarda daha hızlı gidebilirdim ancak çok vakit kaybettim."

"İlk turlarda pistte geçiş yapmaya çalışırken en az 10-15 saniye kaybettim."

"Kısaca söylemek gerekirse gelişimimiz adım adım ilerliyor ancak böyle gelişimler yaptığımız için çok mutluyum."

"Misano'da çok fazla tur attığımız doğru ancak herkes burada çok fazla tur atıyor ve Misano'da herkes hızlı olabilir."

"Şu anda Portimao'ya yaptığımız değişiklikler ile beraber gidiyoruz, takıma oldukça güveniyorum."

"Bugün bile eğer birinci veya ikinci çizgide başlasaydık bence ilk üç veya ilk dört içerisinde yer alabileceğimize güveniyorum." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport'un, yeni ayarların neleri bulmak için yapıldığı sorusunu yanıtlayan Vinales, "Motosikletin dengesi. Motosiklet üzerinde kendimi bulmaya çalışıyorum."

"Bazen kendimi rahat hissediyorum, bazen de hiç hissetmiyorum. Aynı zamanda bu hafta sonu çok karışıktı çünkü koşullar her zaman değişiyordu ve kendinizi bu tür koşullarda geliştirmeniz oldukça zor."

"Motosikletin denge ağırlığını değiştirdik ve çok ama çok daha iyi bir hissiyat yakaladık."

"Frenlemelerde gelişmem lazım, bu sene sürdüğüm iki motosiklette frenlemeler birbirinden çok farklı." dedi.