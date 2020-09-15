Vinales: “Misano’da, pist üzerindeki bir koni gibiydim”

Vinales, Misano’daki sıralama turlarında tur rekorunu kırıp pole pozisyonunu elde ettikten sonra yarış için favori görülüyordu.

Yarışta sert arka lastik kullanan tek isim olan Vinales, starttan itibaren zorlandı ve altıncılığa geriledi. Fabrika desteği olmayan Yamaha M1 motosikletli Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli ise yarışı domine etti. Bu, birkaç yıldır Vinales’in çokça yaşadığı bir sorun ve İspanyol sürücü, bunun neden yaşandığına dair Yamaha’nın “net bir açıklaması” olmadığını belirtti.

Bunu çözmek için neler yapılabileceği sorulduğunda Vinales, ne yapacağını bilmediğini ancak sıralama turlarında güçlü olduğunda artık “fazla hevesli” olmayacağını düşünüyor.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales, “Sorun, net bir açıklamamızın olmaması. Bir gün tur rekoru kırarken, diğer gün pistte bir koni gibiydim. Yani bu, bir sürücü olarak inanmak ve motive olmaya devam etmek için çok zor. Çünkü, daha ne yapabilirim?”

“Motosikletin çalışması için sürüş tarzımı bir hafta sonunda 70 kez değiştirmem mi gerekiyor? Sonrasında yarış geliyor ve aynı sorunları yaşıyorum. Bu zor bir şey. Hep ‘motosiklet çalışmıyor’ demek istemiyorum.”

“Motosiklet, olduğu gibi. Bu sorunları yaşıyoruz. Buna alışmalı ve bu tür bir sıralama seansından sonra fazla hevesli olmamalıyım.” dedi.

Vinales, antrenmanlarda uzun sürüşlerde denediği sert lastikle yarışa başlama kararını savundu ve yarışta yaşadığı sıkıntıların “motosikletle ilgili” olduğunu düşündüğünü belirtti.

“Cumartesi günü sert lastikle 1:32.1 yapmıştım. Pazar sabahı pist 19 dereceyken de çokça kullanılmış sert lastikle 1:33.1 yaptım.”

“Bana göre lastik seçimim doğruydu. Çünkü antrenmanlarda diğerlerinden daha fazlasına sahiptim. Bilmiyorum, bu kesinlikle motosikletle ilgili bir şey.”

“Bu kadar iyi antrenman seansı geçirip yarışta motosikletin çalışmaması oldukça sinir bozucu. Yani, bilmiyorum. Şimdi, biraz daha test yapacağız. Testte süper bir yol tutuş olacak, her şey iyi çalışacak, sonrasında ise yarışta aynı sorunu yaşayacağım.”