Vinales: "Lastik kumarı benim için Jerez yarışını zorlaştırdı"

Yamaha sürücüsü, yumuşak ön lastiği tercih eden iki sürücüden biriydi. Ancak hava sıcaklığı çok yüksekti ve hem Valentino Rossi hem de kendisi yarış boyunca sorunlarla boğuştu.

Damalı bayrağı ikinci sırada gören Vinales, lastik seçiminin zafere mal olup olmadığı sorusuna, “Kesinlikle. İyi bir ayar yaptığımızı düşünüyorum, ilk sekiz tur zorladım."

“Düşüncem belli bir fark yaratmaktı, ancak ilk turda sekizinci virajda bazı hatalar yaptım. Neredeyse düşüyordum. Sonra sekizinci turda, sanırım altıncı virajda neredeyse motosikletin önününü kaybediyordum ve ardından son virajda da aynısı oldu. Bu yüzden ön taraf bugün büyük bir zorluktu."

“Sonuç olarak güvenli modda iyi bir savaş verdiğimizi düşünüyorum, Jack'in [Miller] çok fazla fark açmasına izin vermedim. Lastikleri nasıl koruyacağınızı, özellikle bu kaygan ön lastikle motosikleti nasıl sürebileceğimizi anlamaya çalıştım."

"Jack'i geçtim ve hemen iyi hissettim, bu yüzden iyi zaman turları yapmaya başladım."

“İkincilik bizim için iyi bir sonuç çünkü bugün özellikle ön taraftan dolayı bir tür hayatta kalma yarışı yapıyorduk. Ama bu, kesinlikle bir bahane değil.

“Giderek daha iyisini yapmalıyız Ama ilk turlardan memnun kaldım çünkü bu kadar güçlü hissetmeyeli uzun zaman olmuştu." yanıtını verdi.

Marc Marquez, pazar günü yarışta kaza yaparak kolunu kırdı ve kazadan önce Honda RC213V'nin 2020 M1'e kıyasla daha fazla güce sahip olduğu görülebiliyordu.

Marquez bu hafta sonu Jerez'de yarışamayacak ve ardından gücün ön plana çıktığı Brno ve Red Bull Ring yarışları yapılacak.

Marquez'in yaşadığı sakatlıklarla, bu yarışlar daha da kritik hale gelebilir.

Vinales şöyle konuştu: "Marc geçen yıl özellikle Avusturya'da oldukça iyiydi. Fabio üçüncü, Valentino dördüncü ve ben beşinci oldum. Yani bizim için kötü bir hafta sonu değildi."

“Marquez beni geçtiğinde, özellikle yarış için motosiklette geliştirmemiz gereken pek çok şey gördüm. Ancak dördüncü sektördeki tüm boşluğu katabiliyordum, bu yüzden oldukça güçlüydüm.

"Sonuç olarak nerede gelişmemiz gerektiğini çok iyi anlıyorum ve bu hafta sonu o bölgede gelişmek için çok çalışacağız. Çok heyecanlandım çünkü ilk turlarda maksimumu verebiliyorum ve bu, bizim için çok önemli. ”