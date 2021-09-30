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Vinales, kuzeninin vefatının ardından Amerika yarışına katılmayacak

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Geçtiğimiz günlerde Supersport 300 yarışında kuzeninin hayatını kaybetmesinin ardından Aprilia MotoGP takımı sürücüsü Maverick Vinales, bu hafta sonu Austin'de gerçekleştirilecek MotoGP yarışına katılmayacak.

Vinales, kuzeninin vefatının ardından Amerika yarışına katılmayacak

Vinales'in 15 yaşındaki kuzeni Dean Berta Vinales, Dünya Superbike Şampiyonası'nın destek yarışlarından olan Supersport 300'ün Jerez'deki ilk yarışında kaza yaparak hayatını kaybetmişti.

Bu kazanın üzerinden henüz bir hafta geçmedi ve Vinales, Austin'deki MotoGP yarışına katılmama kararı aldı.

Aprilia'dan yapılan açıklamada, bu konuda Vinales'e "koşulsuz destek" verdikleri belirtildi.

Takımdan yapılan açıklamada, "Maverick Vinales, bu hafta sonu Austin, Teksas'da gerçekleştirilecek Amerika GP'nin start gridinde yer almayacak."

"Maverick'in genç kuzeni Dean Berta Vinales'in karıştığı kazanın üzerinden henüz bir hafta geçmedi. Bu süre, yarışması için gerekli dinlenmeyi sağlamaya yeterli değil."

"Maverick bu konuda Aprilia Racing'den tam ve koşulsuz destek almaktadır. Tüm Aprilia Racing ailesi onun bu kararını destekliyor ve onun ve sevdiklerinin yanında yer alıyor."

"Birlikte başlayan umut verici yolculuğa devam etmek için başka zamanlar ve başka yarışlar olacak."

"Bu ilgili kişilere ve onların duygularına tamamen saygılı olması gereken bir yolculuk." sözlerine yer verildi.

Vinales'in yarışlara tam olarak ne zaman döneceği henüz bilinmiyor.

Dean Berta Vinales, RIP

Dean Berta Vinales, RIP

Photo by: Dorna

 

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