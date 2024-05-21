Vinales, kendilerine çok fazla beklenti yüklememeleri gerektiğine inanıyor

2024 sezonunun altıncı turu bu hafta Circuit de Barceolona-Catalunya'da gerçekleştirilecek ve Aprilia'nın orada güçlü bir performans ortaya koyması bekleniyor.

Bunun nedeni, Aleix Espargaro'nun geçen yıl burada sprint ve Grand Prix'de zafere ulaşması ve Maverick Vinales'in ikinci olarak Aprilia'nın MotoGP'deki ilk 1-2'sini yapması.

Vinales, bu hafta sonunda tekrar aynı başarıya ulaşmalarının bir rüya gibi olacağını ifade etti. Ancak Vinales, Aprilia'nın üzerindeki baskıları azaltmak için harekete geçti.

Fransa'da beşinci tamamladığı yarışın ardından Barselona'nın, Vinales'e Aprilia'nın podyumun üst basamaklarına dönebileceği bir pist olup olmadığı sorulduğunda "bilmiyorum" cevabını verdi.

Vinales, "Elbette bir rüya gibi olur ancak bilmiyoruz. Bu şampiyonada bir şey söylemek çok zor çünkü her şey değişebilir."

"Lastikler biraz daha farklı, yani yeni teknoloji."

"Montmelo'da nasıl olacağını bilmiyoruz, bu yüzden kendimize çok fazla beklenti yüklemeyecek kadar akıllı olmamız gerekiyor."

"İyi bir Cuma günü geçirirsek beklentileri yükselteceğiz ve her şey için mücadele edeceğiz."

"Ancak ilk olarak, orada işlerin nasıl yürüdüğünü görmemiz gerekiyor. Montmelo'da Mayıs ayında çok fazla yağmur yağabilir. Yani, göreceğiz." dedi

Photo by: Marc Fleury

2023 Katalunya GP'sinde neler olmuştu?

Katalunya GP, Aprilia fabrika takımı için Ağustos ayında Aleix Espargaro'nun Britanya GP'sinde kazandığı zaferle başlayan çalkantılı birkaç haftayı tamamladı.

Silverstone ve Barselona pistlerinin karakteristiklerinin birbirine benzemesiyle, Barselona'nın düşük tutunma yapısının, güçlü çekiş gücüne sahip RS-GP'ye ve Espargaro'nun daha geleneksel sürüş stiline uygun olması nedeniyle Aprilia, Katalunya GP'de baskın bir güç haline gelmişti.

Espargaro ve Vinales Cuma günkü her iki antrenman seansında da 1-2 iken, RNF Aprilia sürücüsü Miguel Oliveira ise Cumartesi sabahı FP2'de zirvede yer aldı.

Oliveira daha sonra 2022 RS-GP'siyle Q1'i zirvede tamamlarken, fabrika Ducati pilotu Francesco Bagnaia ise Aprilia'nın tur sürelerindeki hakimiyetini Q2'de birinci olarak durdurdu.

Ancak yarışa ikinci sırada başlayan Espargaro sprint yarışında 1.989 saniyelik fark ile birinci olurken, Vinales de yarışı üçüncü olarak tamamladı. Grand Prix'de ise Espargaro, Vinales'i 0.377 saniyelik fark ile geride bırakırken kendisinin o sezon ikinci Pazar galibiyetini elde etti.

Aprilia'nın kazanma formu 2024 yılında tekrar düşüşe geçti

Aprilia RS-GP 2024 sezonuna, Vinales'i mutlu etmeyen, Espargaro'nun ise ileriye doğru attığı adımdan övgüyle bahsettiği bir motosiklet olarak girdi.

Ancak Vinales, sürüş stilini düzgün bir şekilde icra edebilmesi için Aprilia'nın sürüş dengesini geliştirmesinin ardından Portekiz'de podyum temposu yakayalabildi. Vites kutusunda yaşadığı bir sorun bu umatlarını engelledi, ancak 2021'den bu yana ilk zaferini Austin'de elde etti.

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O zamandan beri Aprilia'nın formu düşüşe geçti. Espargaro ve Vinales'in Jerez'deki kötü sıralama sonuçları işleri daha da zorlaştırırken, Vinales motosikletindeki bir parçada aşınma sorunu yaşadı ve bu da dokuzunculuk için mücadele etmesine neden oldu.

Le Mans'ta Vinales beşincilikten öteye gidemezken, takım arkadaşı Espargaro ilk etaplarda podyum mücadelesinin dışında kalarak dokuzuncu oldu.

Aprilia'nın iyi bir performans sergilemesi beklenen bir hafta sonuna doğru ilerlerken, Vinales'e Fransa'da markanın şu an takılıp kaldığı görünen sınırları aşmak için ne yapması gerektiği soruldu.

Vinales, "İyi bir soru. Önümüzdeki yarışlarda ileriye doğru adım atmak istiyorum. Açıkçası, Montmelo'ya gidiyoruz ve beklentiler çok yüksek olacak, ancak ölçülü olmalıyız ve belki de Ducati'nin çok geliştiğini düşünmeliyiz."

"Bu pistte de güçlü olacak. Fakat diğer pistler için bir sonraki adımı nasıl atacağımızı kontrol etmemiz gerekiyor."

"Elbette daha iyi ve daha kötü olacağımız pistler olacak."

"Le Mans'a geldiğimde hafta sonunun iyi olacağını düşünmüştüm, ama takımdakiler bana belki de bu pistin motorsiklet için en uygun yer olmayabileceğini söyledi ve sonunda haklı oldukları ortaya çıktı." dedi.