Vinales: "Jerez'deki sprint yarışı, kaza kaosunun ardından kırmızı bayrakla durdurulmalıydı"

Toplamda 25 yarışçıdan 15'i 12 turluk sprint boyunca düşerken, bu düşüşlerin 10'u yedinci tur ile bitiş arasındaki yaklaşık 10 dakika içinde gerçekleşti.

Vinales 5. virajda, Alex Marquez, Brad Binder ve Enea Bastianini'nin bir tur öncesinde aynı şekilde önden kaza yapmasıyla üçüncülüğü devraldıktan sonra 10. turda düştü.

Bu kazadan birkaç dakika sonra Marc Marquez 9. virajda liderlikten düşerken, Luca Marini, Stefan Bradl, Johann Zarco ve Marco Bezzecchi de kısa süre sonra yarış dışı kaldı.

Ani düşüşlere rağmen yarış durdurulmadı ve Pramac'tan Jorge Martin, Pedro Acosta ve lastik basıncı cezası almadan önce Fabio Quartararo'yu geçerek yarışı kazandı.

Çoğu sürücü birkaç önemli yerde ıslak noktalar olduğunu belirtirken, Vinales 5. virajda düştüğü yeri görmenin imkansız olduğunu belirtti.

Aprilia sürücüsüne neler olduğu sorulduğunda, pistin incelenebilmesi için yarışın durdurulması gerektiğini söyledi.

Vinales, "Sonunda [pistin] %95'i kuruydu ve ıslak olan %5'lik kısım tamamen çizginin ortasındaydı."

"Ve özellikle 5. virajda ıslak olduğunu gözlerinizle göremiyordunuz. Örneğin, ısınma turunda 5. virajı geçtim ve nerenin ıslak olduğunu görmek için arkama baktım ve tüm viraj kuru görünüyordu."

Marc Marquez, Gresini Racing kazası Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu yüzden görmek imkansızdı. Ayrıca, son virajda [ıslak noktaları] görmek imkansızdı."

"Bence Binder ve diğerlerinin kazasından sonra, yarış yönetiminin pistin bu tür motosikletler için uygun olmadığını anlaması gerektiğini düşünüyorum."

"Belki de aynı çizgide geçtim ve sonra hiçbir uyarı olmadan kaza yaptım. Dolayısıyla, pist bu koşullarda olduğunda gerçekten dikkatli olmamız gerekiyor çünkü büyük bir kaza yapmak çok kolay."

"Bunun şansla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bu pistle, pistin koşullarıyla ilgili."

"Eğer bir testteysem kesinlikle bu koşullarda çıkmam. Kuru olana kadar beklerim. Açıkçası, tamamen çizginin ortasındaydı, bu yüzden yarış yönetiminin şunu anlaması gerektiğini söylüyorum: 20 [sürücü] - ya da bunun gibi bir şey - ve 14 sürücü kaza yaparsa, bunun nedeni bir şeydir. Kırmızı bayrak koyun ve koşulları kontrol edin." dedi.

Vinales ayrıca, yarışçıların pistte bir sorun olup olmadığının araştırılması için motosikletten yarış yönetimine iletişim kurabilmenin yollarını sorduklarını, ancak şu ana kadar bundan hiçbir şey çıkmadığını belirtti.

Alex Marquez, Jerez'in yer yer yavaş kurumasının oradaki asfalt için "tipik" olduğunu belirtti, ancak 2019'da pistin yeniden asfaltlanmasından beri 5. virajın daha büyük bir sorun olduğunu söyledi.

"Evet, bu tipik bir durum ama aynı zamanda uzun yıllardır aynı sorun devam ediyor."

"Dolayısıyla, bu tür şeylerden kaçınmak için bir şeyler yapmamız gerekiyor çünkü orada bir şey var... Sanırım orayı yeniden asfaltladılar, yılını hatırlamıyorum ama o noktadan itibaren bu sorunu yaşıyoruz."

"Dolayısıyla, bunu önlemek için bir şeyler yapmamız gerekiyor çünkü seyirciler için gerçekten eğlenceliydi ve muhteşem bir yarıştı. Ancak sürücüler için... iyiydi, ancak sürmek istediğimiz şeyler değildi."

Binder, 5. virajda yaptığı kazanın Alex Marquez'in önüne düşmesine tepki vermesinin bir sonucu olduğunu ve kontrol ederken nemli noktaya dokunduğunu söyledi.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales'in birinci turda kaza yapan takım arkadaşı Aleix Espargaro, yarışı durdurmanın doğru bir çözüm olduğuna inanmıyor, ancak yarışın başladığı anda devam edip etmemesi gerektiğini sorguluyor.

"Yani, evet, hepiniz pist koşullarını gördünüz. Kırmızı bayrağın çözüm olduğunu düşünmüyorum. Yarışa başladığınızda, pist bazı koşullar nedeniyle daha da kötüleşmiyorsa ve pist son turda ilk turdan daha kötü değilse kırmızı bayrak gerekmez."

"Ancak asıl soru işareti o yarışa başlamalı mıydık yoksa başlamamalı mıydık? Tüm sürücüler arasında tam olarak mutabık kalınmış bir karar vermek gerçekten zor."

Yarışın ertelenmesi ve pistin kurutulması gerekip gerekmediği sorulduğunda ise Espargaro şunları ekledi: "Bu sabah Loris'le konuştum ve 'evet, seanslardan önce kurutmaya çalışmak için her seferinde iki ve beş numaralı virajlara giriyoruz ama yeterince zaman yoktu' dedi."

"Dolayısıyla, benim için bu süper güçlü motosikletlerin ıslak zeminlerde kuru zemin lastikleriyle yarışması çok tehlikeli."

"Ancak yarış yönetimi için de zor çünkü Q2'nin sonunda bir sürücünün kuru zemin lastiklerini takmamasını ve risk almasını nasıl kontrol edersiniz? Bu gerçekten çok zor."