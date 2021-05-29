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Önceki / Yamaha, Marquez'in "adil olmayan" sıralama taktiklerini eleştirdi
MotoGP / İtalya GP Haberler

Vinales, ilk bölümde elenmesinden ötürü Marquez'i suçlamıyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, Marc Marquez'in MotoGP İtalya Grand Prix'sı sıralama turlarında kendisini olumsuz etkilemediğini ve ilk bölümde elenmesinden İspanyol sürücüyü sorumlu tutmadığını söyledi.

Vinales, ilk bölümde elenmesinden ötürü Marquez'i suçlamıyor

Marquez, cumartesi günü öğleden sonra gerçekleştirilen 15 dakikalık ilk sıralama turları bölümünde, her iki denemesinde de Vinales'i yakından takip etti ve bu durumun Yamaha sürücüsünü rahatsız ettiği görüldü.

Sonuç olarak Vinales, sıralama turlarının bu bölümünü üçüncü sırada tamamladı ve İtalya GP'de 13. sıradan başlamak zorunda kalacak.

Yamaha patronu Massimo Meregalli, İspanyol sürücünün taktiklerinin "adil olmadığını "söyleyip Marquez'i eleştirse de Vinales kimseyi suçlamıyor. İspanyol sürücü bunun yerine “yeterince hızlı olmadığını” kabul ediyor.

Vinales, Marquez'in Q1'deki taktikleri sorulduğunda, "Doğruyu söylemek gerekirse bu konuda söyleyebileceğim herhangi bir şey yok."

“Sadece yeterince hızlı değildik. İlk antrenmandan sonra gerçekten iyi hissetmedim, çok yavaştık ve ileriye gitmek yerine geriye doğru gittik. Yani bu konunun hiçbir mazereti yok. Hızlı değildik hepsi bu." cevabını verdi.

Vinales, bu konuda hakemlerle görüşmeyeceğini de söyledi.

"Bu benim işim değil, takımın işi. Sadece motosikleti kullanmayı düşünmeli ve ona odaklanmalıyım. Bugün, ikinci bölüme yeterince hızlı olmadığımız için kalamadık."

"Yani beni rahatsız etmedi, yeterince odaklandım ve beni takip ettiğini biliyordum. Fakat aynı zamanda iyi bir tur çıkarırsak ikinci bölüme kalabileceğimi de biliyordum. Fakat yeterince hızlı değildim."

"Yani beni rahatsız etmedi. Kartlarını çok iyi oynadı ve hepsi bu. Yarın yeni bir gün olacak ve göreceğiz."

Vinales, son turunda oldukça iyi bir zamanla geliyordu ancak yaptığı hata nedeniyle geride kaldı.

Ancak Vinales, Yamaha'nın panelinde derecesini geliştiremediğini gördüğü için turunu iptal ettiğini söyledi.

"Sadece yavaştım. Üçüncü sektörüm çok kötüydü ve yavaşladım. Dördüncü sektörde 0,3 saniye kaybettim. İsterseniz kontrol edin."

“Bir önceki turdan daha yavaş olduğumdan emindim. Bu yüzden temelde bir başka tura hazırlamak için genişten döndüm ama artık  zaman kalmamıştı."

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Yamaha, Marquez'in "adil olmayan" sıralama taktiklerini eleştirdi

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Yamaha, Marquez'in "adil olmayan" sıralama taktiklerini eleştirdi
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Marc Marquez , Maverick Viñales
Editör Lewis Duncan

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