Vinales: "İkinci olmaktansa düşmeyi tercih ettim"

Yamaha sürücüsü, Avustralya'daki yarışın büyük bölümünü lider götürdü ancak tüm yarış boyunca şampiyon Marc Marquez hemen arkasındaydı.

Vinales, Marquez'in atak yapmak için son turu beklediğini biliyordu ve aynen onun beklediği gibi Marquez, son tura girerken ana düzlükte atağını yaptı.

Vinales, Marquez'in planladığı bu atağa karşı 10. virajda karşı atak yapmayı planladığını kabul etti. Vinales orada atak yaptı ancak düşerek yarışa son turda veda etti.

Vinales, "Galibiyet için mücadele ediyordum. İkincilikle yetinemezdim. Onu geçmeye çalıştım. Orada yatıp yavaşladığımda, arka tarafı kilitledim."

"Benim hatamdı, bu konuda şüphe yok. Marc'ın geçiş için son turu beklediğini biliyordum."

"Son tura bordürlerin çok üstüne çıkarak başladım ve beni geçse bile daha geç fren yapabileceğimi düşündüm. Ancak beni bitiş çizgisine gelmeden geçti."

"Bunun üzerine başka bir planım vardı. 3. sektörde maksimumu verip 10. virajda geçiş yapmayı planlıyordum. Bunu yaptım."

"Kazadan önce, orayı frensiz dönmeyi ve neler olacağını görmeyi planlamıştım. Ancak arka lastiği kilitledim."

"Düzlükte beni geçeceğini biliyordum ancak 3. sektörde geri dönüş için hazırlanmıştım. Yani ikinci olmaktansa düşmeyi tercih etmiştim." dedi.

Vinales, düşmesine rağmen yarışın kendileri için pozitif geçtiğini söyledi.

Vinales, "Benim için çok olumlu bir yarıştı. Kaza yaptım ancak memnun kaldım. Her tur maksimumu verdim. Motosikletimiz tabii ki gelişmeli ancak bugün motosikletimiz gerçekten iyi çalıştı."

"Çalışmaya devam etmeliyiz. Yamaha ile nasıl daha iyi mücadele edebileceğimi anlamalıyım. Bu sefer düştüysem, bir sonrakinde atak yapabilirim. Göreceğiz. Önemli olan buydu."

"Oldukça mutluyum çünkü iyi bir ritim tutturduk. Belki sadece Marc bizden daha hızlıydı ancak geri kalan herkes 11-12 saniye geride kaldı." dedi.

Yardımcı editör: Oriol Puigdemont