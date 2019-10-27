MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
04 Eki
-
06 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Japonya GP
18 Eki
-
20 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avustralya GP
25 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
MotoGP / Avustralya GP / Son dakika

Vinales: "İkinci olmaktansa düşmeyi tercih ettim"

paylaşım
yorumlar
Vinales: "İkinci olmaktansa düşmeyi tercih ettim"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
27 Eki 2019 17:34

Maverick Vinales, Phillip Island'da gerçekleştirilen MotoGP yarışında ikinci olmaktansa düşmeyi tercih edeceğini ve sonunda da öyle olduğunu söyledi.

Yamaha sürücüsü, Avustralya'daki yarışın büyük bölümünü lider götürdü ancak tüm yarış boyunca şampiyon Marc Marquez hemen arkasındaydı. 

Vinales, Marquez'in atak yapmak için son turu beklediğini biliyordu ve aynen onun beklediği gibi Marquez, son tura girerken ana düzlükte atağını yaptı.

Vinales, Marquez'in planladığı bu atağa karşı 10. virajda karşı atak yapmayı planladığını kabul etti. Vinales orada atak yaptı ancak düşerek yarışa son turda veda etti.

Vinales, "Galibiyet için mücadele ediyordum. İkincilikle yetinemezdim. Onu geçmeye çalıştım. Orada yatıp yavaşladığımda, arka tarafı kilitledim."

"Benim hatamdı, bu konuda şüphe yok. Marc'ın geçiş için son turu beklediğini biliyordum."

"Son tura bordürlerin çok üstüne çıkarak başladım ve beni geçse bile daha geç fren yapabileceğimi düşündüm. Ancak beni bitiş çizgisine gelmeden geçti."

"Bunun üzerine başka bir planım vardı. 3. sektörde maksimumu verip 10. virajda geçiş yapmayı planlıyordum. Bunu yaptım."

"Kazadan önce, orayı frensiz dönmeyi ve neler olacağını görmeyi planlamıştım. Ancak arka lastiği kilitledim."

"Düzlükte beni geçeceğini biliyordum ancak 3. sektörde geri dönüş için hazırlanmıştım. Yani ikinci olmaktansa düşmeyi tercih etmiştim." dedi.

Vinales, düşmesine rağmen yarışın kendileri için pozitif geçtiğini söyledi.

Vinales, "Benim için çok olumlu bir yarıştı. Kaza yaptım ancak memnun kaldım. Her tur maksimumu verdim. Motosikletimiz tabii ki gelişmeli ancak bugün motosikletimiz gerçekten iyi çalıştı."

"Çalışmaya devam etmeliyiz. Yamaha ile nasıl daha iyi mücadele edebileceğimi anlamalıyım. Bu sefer düştüysem, bir sonrakinde atak yapabilirim. Göreceğiz. Önemli olan buydu."

"Oldukça mutluyum çünkü iyi bir ritim tutturduk. Belki sadece Marc bizden daha hızlıydı ancak geri kalan herkes 11-12 saniye geride kaldı." dedi.

Yardımcı editör: Oriol Puigdemont

Sonraki haber
Crutchlow: "2018 Phillip Island kazası, tüm sezon aklımdan çıkmadı"

Önceki haber

Crutchlow: "2018 Phillip Island kazası, tüm sezon aklımdan çıkmadı"

Sonraki haber

Zarco: "KTM'de yaşadığım sorunlar, Honda'da keyif almamı sağladı"

Zarco: "KTM'de yaşadığım sorunlar, Honda'da keyif almamı sağladı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Avustralya GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör David Gruz

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

3s
2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

2s
4
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

5
Formula 1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

1s

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı
MGP

Valencia MotoGP testi 2. Gün: Vinales testleri lider tamamladı

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor
MGP

Crutchlow, Honda'ya geçemediği için hayal kırıklığı yaşamıyor

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın
MGP

Marquez "tuhaf" test kazası sonrası şaşkın

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler
MGP

Valencia MotoGP testi: 1. günden kareler

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"
MGP

Rossi: "Yamaha'nın yeni motoru hâlâ çok geride"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.