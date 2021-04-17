Vinales, hızlı turlarının iptal edilmesine anlam veremiyor

Sıralamaların son bölümünde normalde ilk çizgi mücadelesi verecekmiş gibi görünen Vinales'in iki hızlı tur zamanı silindi. Ancak tekrar görüntülerinde Vinales, silinen turlarında sınırdaymış gibi göründü.

2021'de bordürlerin yanındaki yeşil kaçış alanlarına basınç sensörleri yerleştirildi. Bu sensörler, motosikletin herhangi bir bölümü boyalı yerin dışına taşarsa pist sınırı ihlali yapıldığı yönünde uyarı veriyor.

Vinales, iki tur zamanının silinmesinin ardından sıralamaları 12. sırada tamamlamış oldu.

Ducati ile tur rekorunu kıran Francesco Bagnaia'nın da tur zamanı ise sarı bayrakları ihlal ettiği gerekçesiyle silinmişti.

Olay hakkında düşünceleri sorulduğunda Vinales, "Dürüst olmam gerekirse, sarı bayrak ihlali olduğunu düşünmüştüm. Pite gittiğimde bana yeşil alana dokunduğumu söylediler. Oraya dokunmuş olmam imkansız çünkü dokunmadım."

"Yeşil alana dokunduğum zaman bilirim. Orada yeşil alana dokunmadım."

"Her neyse, günün sonunda kural böyle ve bu konuda bir şey diyemiyorsunuz, karşı çıkamıyorsunuz."

"Kontrol etmek için gittim ve nedenini anlayamadım çünkü lastiğin çoğu içerideydi. Anlamak zor ancak kurallar böyle. Bir şey yapamıyoruz."

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Birinciydim ve bu şekilde 12. oldum. Bir kişinin yorumu böyle ve durum bu. Hakemleri geçen senelerden de biliyoruz. Durum bu."

"Yarına odaklanmamız lazım. Yamaha da benim gibi çok zorladı çünkü onlar da benimle aynı fikirdeydi. Yeşil dokunduğum net değildi."

"Net olsaydı, öyle olurdu. Ancak net değildi. Belki de turumu iptal etmek yerine 5 sıra cezası verebilirlerdi."

"Ancak durum böyle. Yapabileceğiniz bir şey yok." dedi.

Vinales, turunun silinmesine rağmen performanslarından mutlu olduğunu söyledi.

Vinales, "Sonunda hissiyat açısından çok geliştik."

"Turlarım iptal olmasaydı 1. ya da 2. olabilirdim. Bu yüzden diyecek bir şey yok çünkü iyi bir gündü." dedi.