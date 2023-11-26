Vinales grid cezası aldı, Bagnaia son yarışa pole pozisyonundan başlayacak
Maverick Vinales'e MotoGP Valencia Grand Prix'si için üç sıra grid cezası alırken, pole pozisyonu Francesco Bagniaa'ya geçti.
Vinales, Cumartesi günü Ricardo Tormo Pisti'nde Aprilia'sıyla tur rekoru kırmış ve pole pozisyonunu almayı başarmıştı.
2021 Assen'den bu yana ilk pole pozisyonunu alan Aprilia sürücüsü, sprint yarışında orta arka lastik seçiminden olumsuz etkilendi ve 13 turluk yarışı dördüncü bitirdi.
Pazar sabahı yapılan 10 dakikalık ısınma seansında RS-GP'sinde bir sorun çıkan Vinales'e siyah-turuncu bayrak gösterildi.
Kurallara göre, bir sürücü bayrağı görür görmez derhal pistten çekilmeli.
Ancak Vinales bunun yerine pite geri dönmeye karar verdi ve bu durum FIM MotoGP hakemleri tarafından incelemeye alınmasına neden oldu.
Hakemler Vinales'in kuralları ihlal ettiğine karar verdiler ve İspanyol sürücüye Pazar öğleden sonraki yarış için üç sıra grid cezası verdiler.
Vinales dördüncü sıraya gerileyecek ve bu da şampiyona lideri Bagnaia'yı ilk sıraya taşıyacak. Martin ise altıncı sıradaki yerini koruyor.
Bagnaia, pazar günkü yarışa Martin'in 14 puan önünde girdi.
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Son Haberler
Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!
Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak! Resmi: Di Giannantonio, VR46'da Marini'nin yerini alacak!
Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!
Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek! Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!
Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı
Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı
Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"
Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı" Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar