Vinales grid cezası aldı, Bagnaia son yarışa pole pozisyonundan başlayacak

Vinales, Cumartesi günü Ricardo Tormo Pisti'nde Aprilia'sıyla tur rekoru kırmış ve pole pozisyonunu almayı başarmıştı.

2021 Assen'den bu yana ilk pole pozisyonunu alan Aprilia sürücüsü, sprint yarışında orta arka lastik seçiminden olumsuz etkilendi ve 13 turluk yarışı dördüncü bitirdi.

Pazar sabahı yapılan 10 dakikalık ısınma seansında RS-GP'sinde bir sorun çıkan Vinales'e siyah-turuncu bayrak gösterildi.

Kurallara göre, bir sürücü bayrağı görür görmez derhal pistten çekilmeli.

Ancak Vinales bunun yerine pite geri dönmeye karar verdi ve bu durum FIM MotoGP hakemleri tarafından incelemeye alınmasına neden oldu.

Hakemler Vinales'in kuralları ihlal ettiğine karar verdiler ve İspanyol sürücüye Pazar öğleden sonraki yarış için üç sıra grid cezası verdiler.

Vinales dördüncü sıraya gerileyecek ve bu da şampiyona lideri Bagnaia'yı ilk sıraya taşıyacak. Martin ise altıncı sıradaki yerini koruyor.

Bagnaia, pazar günkü yarışa Martin'in 14 puan önünde girdi.