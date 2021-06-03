Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Kolunu kıran Rins, Katalonya GP'ye katılamayacak
MotoGP / Katalan GP Haberler

Vinales, ekip şefiyle ayrıldığı için kişisel anlamda üzülüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Maverick Vinales, MotoGP ekip şefi Esteban Garcia yerine Silvano Galbusera’nın getirilmesinin Yamaha’nın kararı olduğunu söylese de arkadaşı Garcia ile ayrıldığı için kişisel anlamda üzülüyor.

Vinales, ekip şefiyle ayrıldığı için kişisel anlamda üzülüyor

Yamaha, perşembe günü yaptığı açıklamada Garcia ile “ortak” bir karar ile yollarını ayırdığını ve Vinales’in Katalonya Grand Prix’si itibariyle Valentino Rossi’nin eski ekip şefi Galbusera ile çalışacağını duyurdu.

Garcia, Vinales’in Moto3 şampiyonu olduğu 2013 senesinde onun ekip şefiydi ve İspanyol sürücünün, 2019’da Jorge Lorenzo’nun eski ekip şefi olan Ramon Forcada ile olan ayrılığı sonrasında Yamaha ekip şefi olmuştu.

Vinales, Katar GP’deki galibiyetin ardından bir daha podyuma çıkamadı ve son 3 veya 4 yarışta “en yüksek seviyede performans gösteremediğini” söyledi.

Yamaha ile görüşmeler yapıldıktan sonra Japon marka Vinales’in ekip şefini değiştirmeye karar verdi. Vinales bu karara “güvense” de Garcia ile eskiye dayanan ilişkisinin kişisel anlamda bu ayrılığı daha zor bir hale getirdiğini dile getirdi.

Vinales perşembe günü Barselona'da yaptığı açıklamada, "Esteban ile bunun hakkında konuştum çünkü her şeyden önce o benim arkadaşım." 

“Çok iyi bir ilişkimiz var, onun birçok kez evine gittim. Eşini, kızını ve ailesini çok iyi tanıyorum."

“Elbette o benim ekip şefim olmasa bile ilişkimiz devam edecek çünkü o benim için sadece bir ekip şefinden daha fazlası."

“O benim arkadaşlarımdan biri ve böyle bir değişikliğe gidilmesi beni incitiyor."

“Ancak diğer taraftan, en yüksek seviyede performans sergilememiz gerektiğini çok iyi anlıyorum çünkü takım arkadaşım galibiyet kazanırken biz ilk 10'da kalıyoruz."

“Tabii ki bazen çok iyi bir potansiyel gösteriyoruz ve Yamaha'nın yapmaya çalıştığı şey benim hep bu potansiyelde olmamı sağlamak."

"Yapmamız gereken şey de bu. Şu anda odaklanıp motosiklette iyi bir denge bulmamız gerekiyor çünkü son üç yarış biraz zordu.”

"Çalışmaya devam edeceğiz çünkü bunu yapabileceğimizi biliyoruz.”

"Bir şekilde benim için oldukça beklenmedik ve çabuk gerçekleşti ama Yamaha benden en iyi işi çıkarmamı istiyor." dedi.

2021'deki ilk altı yarıştan üçünü kazanan ve şampiyonaya 24 puan farkla liderlik eden takım arkadaşı Fabio Quartararo'nun performansıyla kıyaslandığında Vinales, formunun "bir şeylerin yolunda gitmediğini” gösterdiğini kabul ediyor.

Autosport tarafından son ekip şefi değişikliğinin artık bir mazereti kalmadığı anlamına gelip gelmediği sorulduğunda Vinales, "Aslında hiçbir zaman bir mazeretim olmadı. Gerçek şu ki motosiklet çalıştığında ve en iyi performansımı sergilediğimde yarışı kazanabilirim.”

"Yani, gerçek şu ki her yarışı kazanan bir takım arkadaşım var ve ben ise ilk 10'dayım. Bu yüzden bir şeyler yolunda gitmiyor. Mesela Mugello'da ilk antrenmanda hızlıydım ve  normal bir başlangıç yaptım, kendimi iyi hissettim.”

"Sonrasında gittikçe daha kötü hissettim. Söyleyebileceğim tek şey Yamaha'nın hızlı tepki verdiği, bunu şahsen beklemiyordum ve takıma çok güveniyorum.”

"Yani, bu değişikliğe güveneceğim çünkü sonuçta seviye belli, motosiklet harika ve bu fırsatı kaybedemeyiz çünkü her sene böyle harika bir motosiklete sahip olmuyorsunuz.”

"Bence Yamaha gerçekten çok çalışıyor ve bana çok yatırım yapıyorlar. Yani aslında Yamaha'ya güveniyorum, her zaman yaptığım gibi sıkı çalışmaya devam edeceğim." dedi.

paylaşım
yorumlar
Kolunu kıran Rins, Katalonya GP'ye katılamayacak

Önceki haber

Kolunu kıran Rins, Katalonya GP'ye katılamayacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Pilotlar Maverick Viñales
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Bottas, Monako'daki pit stopta aracın pozisyonunun yanlış olduğu önerilerine şaşırmış

8s
2
Formula 1

Hamilton: “Genç sporcuların basın ile başa çıkmak konusunda desteğe ihtiyacı var”

19 dk
3
Formula 1

Alonso: "Beni sınırlayan şey hızım değil, lastikler"

4s
4
Formula 1

Vettel: ''Hedefim her zaman kazanmak''

44 dk
5
Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin ''gerçeğe dönmesini'' bekliyor

4s
Son Haberler
Vinales, ekip şefiyle ayrıldığı için kişisel anlamda üzülüyor
MOTOGP

Vinales, ekip şefiyle ayrıldığı için kişisel anlamda üzülüyor

3s
Kolunu kıran Rins, Katalonya GP'ye katılamayacak
MOTOGP

Kolunu kıran Rins, Katalonya GP'ye katılamayacak

5s
Pramac, 2022'de mevcut MotoGP kadrosunu koruyacak
MOTOGP

Pramac, 2022'de mevcut MotoGP kadrosunu koruyacak

10s
Resmi: Gardner, 2022'de Tech3 KTM ile MotoGP'de yarışacak
MOTOGP

Resmi: Gardner, 2022'de Tech3 KTM ile MotoGP'de yarışacak

2 Haz 2021
Rins, son MotoGP kazalarının “normal olmadığını” düşünüyor
MOTOGP

Rins, son MotoGP kazalarının “normal olmadığını” düşünüyor

2 Haz 2021
Son Videolar
MotoGP İtalya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
29 May 2021

MotoGP İtalya GP grid pozisyonları

MotoGP Mugello: Sanal tur 01:54
MotoGP
28 May 2021

MotoGP Mugello: Sanal tur

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si 00:38
MotoGP
2 May 2021

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar 02:18
MotoGP
29 Nis 2021

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra 01:52
MotoGP
29 Nis 2021

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra

Daha fazlası
Lewis Duncan
Kolunu kıran Rins, Katalonya GP'ye katılamayacak Katalan GP
MotoGP

Kolunu kıran Rins, Katalonya GP'ye katılamayacak

Pramac, 2022'de mevcut MotoGP kadrosunu koruyacak Katalan GP
MotoGP

Pramac, 2022'de mevcut MotoGP kadrosunu koruyacak

Rins, son MotoGP kazalarının “normal olmadığını” düşünüyor İtalya GP
MotoGP

Rins, son MotoGP kazalarının “normal olmadığını” düşünüyor

Maverick Viñales Daha fazlası
Maverick Viñales
Vinales, ilk bölümde elenmesinden ötürü Marquez'i suçlamıyor İtalya GP
MotoGP

Vinales, ilk bölümde elenmesinden ötürü Marquez'i suçlamıyor

MotoGP Mugello: Vinales, Zarco'nun önünde en hızlısı İtalya GP
MotoGP

MotoGP Mugello: Vinales, Zarco'nun önünde en hızlısı

MotoGP Jerez ısınma turları: En hızlısı Vinales, Marquez yine kaza yaptı İspanya GP
MotoGP

MotoGP Jerez ısınma turları: En hızlısı Vinales, Marquez yine kaza yaptı

Yamaha Factory Racing Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
Quartararo: “En eksiksiz MotoGP paketi Yamaha'da" İtalya GP
MotoGP

Quartararo: “En eksiksiz MotoGP paketi Yamaha'da"

WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak cuma antrenmanlarını lider tamamladı Estoril
World Superbike

WSBK Estoril 2. antrenman: Toprak cuma antrenmanlarını lider tamamladı

Yamaha ikilisi Mugello MotoGP'yi hasar sınırlama yarışı olarak görmüyor
MotoGP

Yamaha ikilisi Mugello MotoGP'yi hasar sınırlama yarışı olarak görmüyor

Çok Okunanlar Bugün

Bottas, Monako'daki pit stopta aracın pozisyonunun yanlış olduğu önerilerine şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Bottas, Monako'daki pit stopta aracın pozisyonunun yanlış olduğu önerilerine şaşırmış

Hamilton: “Genç sporcuların basın ile başa çıkmak konusunda desteğe ihtiyacı var”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Genç sporcuların basın ile başa çıkmak konusunda desteğe ihtiyacı var”

Alonso: "Beni sınırlayan şey hızım değil, lastikler"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Beni sınırlayan şey hızım değil, lastikler"

Vettel: ''Hedefim her zaman kazanmak''
Formula 1 Formula 1

Vettel: ''Hedefim her zaman kazanmak''

Leclerc, Ferrari'nin ''gerçeğe dönmesini'' bekliyor
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin ''gerçeğe dönmesini'' bekliyor

Azerbaycan GP organizatörü, Türkiye GP'nin kendilerine etkisi konusunda kararsız
Formula 1 Formula 1

Azerbaycan GP organizatörü, Türkiye GP'nin kendilerine etkisi konusunda kararsız

Bottas henüz Mercedes'le yeni kontrat görüşmelerine başlamamış
Formula 1 Formula 1

Bottas henüz Mercedes'le yeni kontrat görüşmelerine başlamamış

Ricciardo: ''Simülasyon çalışmaları çok verimli geçti''
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: ''Simülasyon çalışmaları çok verimli geçti''

Son Haberler

Vinales, ekip şefiyle ayrıldığı için kişisel anlamda üzülüyor
MotoGP MotoGP

Vinales, ekip şefiyle ayrıldığı için kişisel anlamda üzülüyor

Kolunu kıran Rins, Katalonya GP'ye katılamayacak
MotoGP MotoGP

Kolunu kıran Rins, Katalonya GP'ye katılamayacak

Pramac, 2022'de mevcut MotoGP kadrosunu koruyacak
MotoGP MotoGP

Pramac, 2022'de mevcut MotoGP kadrosunu koruyacak

Resmi: Gardner, 2022'de Tech3 KTM ile MotoGP'de yarışacak
MotoGP MotoGP

Resmi: Gardner, 2022'de Tech3 KTM ile MotoGP'de yarışacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.