Vinales, ekip şefiyle ayrıldığı için kişisel anlamda üzülüyor

Yamaha, perşembe günü yaptığı açıklamada Garcia ile “ortak” bir karar ile yollarını ayırdığını ve Vinales’in Katalonya Grand Prix’si itibariyle Valentino Rossi’nin eski ekip şefi Galbusera ile çalışacağını duyurdu.

Garcia, Vinales’in Moto3 şampiyonu olduğu 2013 senesinde onun ekip şefiydi ve İspanyol sürücünün, 2019’da Jorge Lorenzo’nun eski ekip şefi olan Ramon Forcada ile olan ayrılığı sonrasında Yamaha ekip şefi olmuştu.

Vinales, Katar GP’deki galibiyetin ardından bir daha podyuma çıkamadı ve son 3 veya 4 yarışta “en yüksek seviyede performans gösteremediğini” söyledi.

Yamaha ile görüşmeler yapıldıktan sonra Japon marka Vinales’in ekip şefini değiştirmeye karar verdi. Vinales bu karara “güvense” de Garcia ile eskiye dayanan ilişkisinin kişisel anlamda bu ayrılığı daha zor bir hale getirdiğini dile getirdi.

Vinales perşembe günü Barselona'da yaptığı açıklamada, "Esteban ile bunun hakkında konuştum çünkü her şeyden önce o benim arkadaşım."

“Çok iyi bir ilişkimiz var, onun birçok kez evine gittim. Eşini, kızını ve ailesini çok iyi tanıyorum."

“Elbette o benim ekip şefim olmasa bile ilişkimiz devam edecek çünkü o benim için sadece bir ekip şefinden daha fazlası."

“O benim arkadaşlarımdan biri ve böyle bir değişikliğe gidilmesi beni incitiyor."

“Ancak diğer taraftan, en yüksek seviyede performans sergilememiz gerektiğini çok iyi anlıyorum çünkü takım arkadaşım galibiyet kazanırken biz ilk 10'da kalıyoruz."

“Tabii ki bazen çok iyi bir potansiyel gösteriyoruz ve Yamaha'nın yapmaya çalıştığı şey benim hep bu potansiyelde olmamı sağlamak."

"Yapmamız gereken şey de bu. Şu anda odaklanıp motosiklette iyi bir denge bulmamız gerekiyor çünkü son üç yarış biraz zordu.”

"Çalışmaya devam edeceğiz çünkü bunu yapabileceğimizi biliyoruz.”

"Bir şekilde benim için oldukça beklenmedik ve çabuk gerçekleşti ama Yamaha benden en iyi işi çıkarmamı istiyor." dedi.

2021'deki ilk altı yarıştan üçünü kazanan ve şampiyonaya 24 puan farkla liderlik eden takım arkadaşı Fabio Quartararo'nun performansıyla kıyaslandığında Vinales, formunun "bir şeylerin yolunda gitmediğini” gösterdiğini kabul ediyor.

Autosport tarafından son ekip şefi değişikliğinin artık bir mazereti kalmadığı anlamına gelip gelmediği sorulduğunda Vinales, "Aslında hiçbir zaman bir mazeretim olmadı. Gerçek şu ki motosiklet çalıştığında ve en iyi performansımı sergilediğimde yarışı kazanabilirim.”

"Yani, gerçek şu ki her yarışı kazanan bir takım arkadaşım var ve ben ise ilk 10'dayım. Bu yüzden bir şeyler yolunda gitmiyor. Mesela Mugello'da ilk antrenmanda hızlıydım ve normal bir başlangıç yaptım, kendimi iyi hissettim.”

"Sonrasında gittikçe daha kötü hissettim. Söyleyebileceğim tek şey Yamaha'nın hızlı tepki verdiği, bunu şahsen beklemiyordum ve takıma çok güveniyorum.”

"Yani, bu değişikliğe güveneceğim çünkü sonuçta seviye belli, motosiklet harika ve bu fırsatı kaybedemeyiz çünkü her sene böyle harika bir motosiklete sahip olmuyorsunuz.”

"Bence Yamaha gerçekten çok çalışıyor ve bana çok yatırım yapıyorlar. Yani aslında Yamaha'ya güveniyorum, her zaman yaptığım gibi sıkı çalışmaya devam edeceğim." dedi.