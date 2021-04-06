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MotoGP / Haberler

Vinales: "Ducati sürücüleriyle yarışabilmek için çılgın olmalısınız"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Yamaha sürücüsü Maverick Vinales, geçen pazar günü gerçekleştirilen Doha Grand Prix'sinin ardından Ducati MotoGP sürücüleriyle savaşırken "çılgın gibi" davranmaları gerektiğini belirtti.

Vinales: "Ducati sürücüleriyle yarışabilmek için çılgın olmalısınız"

Katar'daki ilk yarışın galibi Vinales, ikinci yarışa kötü başladı ve 11. sıraya kadar geriledi. Sonrasında ön bölüme dönse de, beşinci sırada finiş gördü.

Yarışın kazananı Fabio Quartararo gibi güçlü bir tempoya sahip olan İspanyol sürücü, buna karşılık Pramac sürücüleri Jorge Martin ve Johann Zarco ile olan savaşından galip çıkamadı. Ayrıca son bölümdeki hatasıyla Suzuki sürücüsü Alex Rins'e de geçildi.

Vinales, son bölümde podyuma çıkabilmek için adeta bir çılgın gibi davrandığını ve Yamaha'dan çok fazla şey çıkarmaya çalıştığını dile getirdi.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Katar'daki iki yarışın ardından şampiyona lideri Johann Zarco'nun dört puan gerisinde yer alan Vinales, "Bence gerçekten iyi iki sonuç aldık ve bu sonuçlardan çok memnun kaldık."

"Son üç turda delirdim ve motosikleti gerçekten çok zorluyordum."

"Motosikletten çok fazla şey istediğimi söyleyebilirim, bu açıdan bir dahaki sefere daha nazik olmaya ve savaşmam gerektiğinde maksimumu çıkarmaya çalışacağım."

"Fakat Ducati sürücüleri ile savaşabilmek için agresif olmanız gerekiyor, bazen çıldırmalısınız."

"Aslında yapmaya çalıştığım şey buydu, ama Jorge'nin frenlediği yeri referans alamadım ve çok geç fren yaptım, onun üzerine çıkıyordum ve ondan kaçınabilmek için biraz düz gittim ve orada podyumu kaybettim."

“Yine de genel olarak mutluyum çünkü potansiyelimiz var ve kendimi harika hissediyorum. Ekibin doğru  şekilde çalıştığını hissediyorum ve şimdi durumu iyileştirmeliyiz." dedi.

Vinales, bütün kış boyunca daha iyi start almak için çalışmalar yaptı ancak Doha GP'de pek de iyi bir start alamadı.

Vinales bunun için kendisini suçluyor.

"Starttaki sorun her şeyden önce ışıklara olan tepkimdi, çok yavaş kaldım. Sonrasında motosikletin önü kalktı ve neredeyse ön tarafı kaybediyordum."

"İlk yarışla aynı potansiyele sahip olmadığım ve aynı miktarda yol tutuşun olmadığı doğru. Ancak sonrasında arayı kapattım ve geri dönmeyi başardım. İlk turda kendimi 11. sırada bulduğumda 'Tamam, lastiği korumaya çalış, çabucak öne geçeceksin' dedim ve öyle de yaptım." 

“Hemen daha az güce sahip olan bir motor moduna geçtim ve son kısımda güçlüydüm."

“1:54'ün sonlarında ve 1:55'in başlarında turlar attım ve bu, gerçekten fark yaratıyordu. Yani yarışın iyi olduğunu düşünüyorum. Baktığınızda bugün kötü bir gün geçirdik ve buna rağmen beşinci sıradayız, bu gerçekten önemli."

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Bastianini, saçları nedeniyle Doha GP'de önünü görmekte zorlanmış

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Bastianini, saçları nedeniyle Doha GP'de önünü görmekte zorlanmış
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Maverick Viñales
Editör Lewis Duncan

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