Vinales 'çok dikkatli' olması gereken Aprilia güncellemesini açıkladı

Vinales, üç hafta önce Portekiz'deki sprint yarışında Aprilia ile ilk galibiyetini elde ederek bu hafta sonu yapılacak sezonun üçüncü yarışına güçlü bir formda giriyor.

Aprilia sürücüsü, Portekiz'deki Grand Prix'de podyuma çıkma yolunda ilerlerken son turda vites kutusundaki bir sorun nedeniyle kaza yaptı.

Vinales, COTA'da Cuma gününü en hızlı ikinci sürücü olarak tamamladı ve Jorge Martin'in rekor kıran turunu tehdit edebilen tek sürücü oldu.

Vinales, yaşadığı sorunlar hakkında şunları söyledi: "Fren ve debriyaj için aynı kolu kullanıyorum, bu yüzden gidonda sadece bir anahtar var."

"Aralarında manuel olarak geçiş yapmam gerekiyor. Bir düğme fren, diğeri debriyaj."

Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu yüzden çok dikkatli olmak zorundayım; çünkü arka fren açıkken start çizgisine geldiğimi düşünün."

"Ama sorun değil, piste çıkarken kendime bazı kurallar koyuyorum."

Bu hafta sonu Aprilia'nın formundan emin olan Vinales, İtalyan üreticiyle geçirdiği dönemin kariyerinin en iyi anları olduğuna inanıyor.

Aprilia sürücüsü olarak en güçlü döneminde olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Evet, öyleydi."

"Geçen yıl Katar'da eksiklerimizi gerçekten tespit ettiğimizden beri çok güçlüyüz, her zaman önlerdeyiz. Buna devam etmemiz gerekiyor."

"Ancak bu şekilde güven inşa edersiniz. Bir önceki yarıştan çok daha güçlü hissediyorum ve garaja girip çocukların ne gördüğünü görmek için sabırsızlanıyorum."

"Bu gece büyük bir çalışma olacak çünkü lastikler çok iyi. Özellikle orta ve yumuşak lastikler gerçekten çok iyi bu yüzden yarış için ne seçeceğimizi bilmiyoruz." yanıt verdi.