Vinales: "Birkaç yarıştır istediğimiz yerde değiliz ve nedenini anlamıyoruz"

Vinales'in Nisan ayındaki Amerika Grand Prix'sinde kazandığı zaferden bu yana Aprilia henüz podyuma çıkamadı.

Geçtiğimiz hafta sonu Almanya Grand Prix'sinde RS-GP cuma günü Vinales'in ikinci antrenman seansında Sachsenring tur rekorunu kırmasıyla hızlı görünüyordu, ancak yarış Noale merkezli marka için tamamen farklı bir hikaye oldu ve İspanyol sürücü ilk turlarda pist dışına çıktıktan sonra ancak 12. sırada bitirebildi.

Trackhouse ikilisi Miguel Oliveira ve Raul Fernandez de ilk sıradaki Jorge Martin'in (Pramac) arkasında ön sıralarda yer aldıktan sonra sıralamada gerileyerek 30 turluk yarışın ardından sırasıyla 6. ve 10. oldular.

Yarışın ardından konuşan Vinales, Aprilia'nın yarış temposundaki eksiklikten duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. 7. turda yaptığı hata sebebiyle fabrika Ducati'siyle yarışı kazanan Francesco Bagnaia ile arasındaki 18 saniyelik farkı kapatamadı.

Vinales, "Birkaç yarıştır istediğimiz seviyede değiliz."

"Cuma günleri o sınıra yaklaşıyoruz ancak aşmakta çok zorlanıyoruz ve bunun nedenini anlamamız gerekiyor."

"Cuma günü yarışta mücadele edebilir gibi görünüyoruz ve sonra yarışta 10 saniye geride kalıyoruz."

Maverick Vinales, Aprilia Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Miguel'in yarışını da izledim. Bence Miguel'in yarışı kazanmak için mücadele etme şansı vardı, sabah antrenmanlarda da hızlıydı. Ancak sonra yarışı 10 saniye geride bitirdiğini görüyorsunuz." dedi.

Vinales, RS-GP'nin bir grup motosiklet içinde mücadele ederken yüksek hızını göstermekte zorlandığını belirtti.

"Grup içindeyken ve tek başınayken motosikletin davranışı çok farklı."

"Hafta sonuna farklı bir şekilde yaklaşmamız ve grupla birlikte giderken motosikleti anlamaya çalışmamız gerekip gerekmediğinden emin değilim."

Vinales, RS-GP'nin davranışının turdan tura değiştiğini ve bir yazılım sorununun ihtiyaç duyduğu tutarlılığı neden yakalayamadığını açıklayabileceğini söyledi.

"Elektronik aksam biraz değişiyor, bunun nedenini anlamıyoruz."

"Lastikler çok sabitti, iyi çalışıyorlardı. Cumartesi günü birkaç sorun daha yaşadım ama tek başımayken, oldukça rekabetçi olduğumu düşündüğümde 1:21'lik turlar atabiliyordum."

"Sonra aniden arka taraf farklı bir performans göstermeye başlıyor, bunun nedenini anlamalıyız çünkü motosikleti gerçekten tahmin edilemez bir hale getiriyor."