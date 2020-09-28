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MotoGP / Katalonya GP / Son dakika

Vinales: "Ayarlarda doğru yöne gitmedik"

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Vinales: "Ayarlarda doğru yöne gitmedik"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Maverick Vinales, Pazar günkü MotoGP yarışında geride kalmasını ayarlarda yanlış yöne gitmelerine bağlıyor.

Yamaha sürücüsü antrenman turları boyunca güçlü bir yarış temposuna sahipti ve Pazar günü zafer için mücadele etmesi bekleniyordu ancak hem sıralama turları hem de yarışta geride kaldı.

Sonuç olarak Vinales, ilk turun ardından 16. sıraya kadar geriledi ve somasında dokuzuncu sırada finiş gördü.

Bir hafta önce bu yılki ilk zaferini alan Vinales, "Hiçbir şey plana göre gitmedi. Mümkün olan en yüksek puanı almaya çalıştık, ancak yine de her zamanki gibiydi. Yeterli gücümüz yok. Başlangıçta çok sıra kaybettim. İlk kısımda değil, başlangıcın ikinci kısmında kaybettim."

"Yarışa bunu bilerek başladık. Ama benim için çok sinir bozucu olan şey Aleix ve Cal'ın arkasında 16 tur geçirmemdi. Onları geçmem imkansızdı. Geçiş yapabileceğimiz tek an beşinci virajdaydı, dışarıdan fren yaptım. Kaza riskini aldığım çılgınca bir hamleydi. Onları geride bıraktıktan sonra gerçekten çok iyi turlar attım. Yamaha ile birinin arkasında sıkışıp kaldığınızda geçiş yapamazsınız ve asıl sorun da bu."

“Bütün hafta sonu yol tutuşla mücadele ettim ve pek çok şeyi denedik, belki çok ileri gittik ve bence bu hafta sonu yolumuzu kaybettik. Isınma turların çok farklı bir ayarla çıktık ve neyi seçeceğimizi bilmiyorduk. Yani işi doğru yapmadığımız zaman elde ettiğiniz sonuç bu oluyor." dedi.

Vinales, aynı zamanda tüm hafta sonu motosikletin ön tarafında zorlandığını söyledi.

"Sorun bu pist. Önden başlasak bugün tamamen farklı bir sonuç olurdu çünkü yarışın ikinci bölümünde lastiklerle çok güçlüydüm. Lastiklerle ilgili aşınma sorunum yoktu, ancak bu motosikletle iyi başlayamadığınızda kendinizi savunamıyorsunuz."

"Yani, yapabileceğiniz tek şey turların akmasına izin vermekti. Rakiplerimiz yol tutuş kaybedinceye kadar geçemiyoruz. Aleix ve Cal'ın arkasında 16 tur attım, gerçekten iyi savunma yaptılar, onları geçemedim."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalonya GP
Pilotlar Maverick Viñales
Editör Lewis Duncan

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