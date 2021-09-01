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MotoGP / Aragon GP Haberler

Vinales, Aragon'da Aprilia ile ilk yarışına katılacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Aprilia, Maverick Vinales'in önümüzdeki hafta sonu yapılacak Aragon Grand Prix'sinde, kendileriyle ilk yarışına katılacağına duyurdu.

Vinales, Aragon'da Aprilia ile ilk yarışına katılacak

MotoGP'de dokuz galibiyeti bulunan Vinales, Haziran ayında 2022 sonunda bitecek Yamaha kontratını bir yıl erken bitirme konusunda takımla anlaştığını ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

O noktada Vinales'in 2022 yılında Aprilia'ya gideceği düşünülüyordu ve geçen ay, beklendiği üzere  yeni sezonda İtalyan takımla yarışacağı açıklandı.

Fakat Vinales, Steiermark GP'de M1 motosikletine kasten zarar vermeye çalıştığı için  Yamaha'dan sezon bitmeden gönderildi ve böylelikle boşa çıkmış oldu.

İspanyol sürücü, Aprilia ile ilk yarışına salı günü Misano'daki özel bir testle çıktı ve çarşamba günü bu teste kaldığı yerden devam etti.

Bugün bir açıklama yayınlayan Aprilia, Vinales'in 2021 sezonu bitmeden takımla birlikte ilk yarışına çıkacağını ve yılın geri kalanında Lorenzo Savaodori'nin yerine geçeceğini açıkladı.

Savadori ise yılın kalan kısmında özel davetle piste çıkacak ve gelecek sezon test sürücüsü rolüne geçecek.

Aprilia CEO'su Massimo Rivola, "Üç sürücümüzün katkılarını en üst düzeye çıkarma hedefiyle, hem bu sezon hem de 2022 için planlarımızı açıklamaktan son derece gurur duyuyoruz."

"Aleix [Espargaro] ile birlikte, takım ve motosikletle hemen harika bir his yakalayan ve Aragon GP'den elinden gelenin en iyisini yapacağından emin olduğum Maverick gibi yetenekli bir sporcuyu Aprilia Racing takımına davet etmekten mutluluk duyuyoruz."

"Aynı zamanda Lorenzo'nun 2022 yılında test sürücüsü olacağını da doğruluyoruz."

"Bu, yeni RS-GP'yi geliştirmek için ortaya koyduğu büyük çabayı ödüllendiren temel bir pozisyon. Fakat 2021 sezonunu, %100 seviyesine geri döner dönmez birlikte karar vereceğimiz özel davetlerden yararlanarak bitirecek."

Aprilia, geçen hafta sonu Britanya GP'sinde Aleix Espargaro ile üçüncü olmuş ve modern MotoGP dönemindeki ilk podyumunu almıştı.

Espargaro ve Vinales,  2015 ve 2016 yıllarında Suzuki'de takım arkadaşıydı.

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