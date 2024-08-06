Vinales: "Aprilia'nın MotoGP'deki durumu gittikçe kötüye gidiyor"

Maverick Vinales, Britanya Grand Prix'sinde yaşadığı felaketin ardından Aprilia'nın MotoGP'deki durumunun her yarışta "daha da kötüye gittiğini" söyledi.

RS-GP'sinde orta lastiklerde çok fazla aşınma yaşayan Amerika GP kazananı Vinales, gridde sekizinci sıradan başlayarak sezonun en kötü sonucu olan 13. sıraya kadar geriledi.

Takım arkadaşı Aleix Espargaro ise Britanya'da pole pozisyonundan düşerek altıncı oldu ve fabrika Ducati'siyle yarışı kazanan Enea Bastianini'nin neredeyse 10 saniye gerisinde kaldı.

Aprilia'nın geçen hafta sonu gösterdiği kötü performans, Espargaro'nun tam 12 ay önce yarışı kazandığı gerçeği ve RS-GP'nin yılın başlarında her iki fabrika sürücüsünün de direksiyonda olduğu hızlı bir performans sergilemiş olması nedeniyle daha da kötü göründü.

Aprilia'nın son yarışlarda formundaki düşüş, Noale merkezli markanın MotoGP'deki şansını tersine çevirmek için bir çözüm bulmasını isteyen Vinales için endişe verici bir durum.

“Sonucu kabul etmek zor. Dürüst olmak gerekirse, aradığımız bu değil.”

“Arka lastiklerin aşınmasının normal olmadığını anlamamız gerekiyor, bu yüzden son dört yarışta neden ihtiyacımız olan seviyede olmadığımızı anlamalıyız.”

“Lastik altı tur sonra tamamen gitmişti. 1:59'dan 2:01'e geçtim. Bu yüzden bu lastik tüketimine neyin sebep olduğunu anlamamız gerekiyor çünkü tüm yarış boyunca hızı kontrol etmeye çalışarak hız sınırını hiç geçmiyorum.”

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sprintte bazen mücadele edebildiğim doğru, ancak yarışta orta lastiği takar takmaz, gerçekten sadece yol almaya çalışıyorduk ve gerçekten güçlü değildik.”

“Bu yüzden fabrikanın biraz durup bu durumu nasıl tersine çevirebileceğimizi düşünmesi önemli çünkü durum gittikçe kötüleşiyor. Nasıl tekrar ayağa kalkacağımızı görmemiz gerekiyor.” dedi.

Pazar günü Silverstone'da yapılan yarışta Ducati ilk beş sırayı alarak MotoGP'deki rakiplerine karşı avantajını artırdı. Espargaro ve Tech3'ten Pedro Acosta, Britanya GP'sini ilk 10 içinde bitiren Ducati dışı tek sürücülerdi ve Borgo Panigale markasının şu anda ne kadar önde olduğunu gösterdiler.

Ancak Vinales bu sonucun Ducati'nin Desmosedici motosikletleriyle büyük bir sıçrama yapmasından ziyade Aprilia'nın sıralamada geriye doğru gittiğinin bir göstergesi olduğuna inanıyor ve RS-GP'nin lastiklerini çok çabuk tüketme özelliğinin altını çiziyor.

Bu yıl kazandığı grand prix zaferiyle Ducati’yi yenmeyi başaran tek sürücü olan İspanyol, “Görünüşe göre rekabetçi olmanın yolunu kaybettik.”

“Ducati'nin geliştiğini düşünmüyorum, potansiyelimizi düşürdük ve tekrar geri dönmemiz gerekiyor.”

“Neyi kaçırdığımızı anlamaya çalışıyorum ama dürüst olmak gerekirse zor, çünkü motosikleti sınırlarında kullanıyorum, ama tur zamanı lastiklere davranış şeklimiz yanlış." dedi.

Vinales ayrıca Aprilia ile kendi temposundaki düşüşe de dikkat çekerek, ön sırada yarıştığı 2022 yılına kıyasla bu yılki Britanya GP sıralamalarında daha yavaş olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte, takım arkadaşı Espargaro sıralama turlarında Silverstone tur rekorunu kırmış olsa da, MotoGP'nin 2023'te Formula 1 düzenine geri döndüğünü ve turun artık Silverstone Wing’in yanındaki Hamilton Düzlüğünde başladığını belirtmek gerekir.

Vinales, “Söylemesi zor ama bence Ducati büyük bir adım atmadı, dürüst olmak gerekirse, sadece yavaşladık,” “En hızlı sürebileceğim şekilde sürmüyorum. Seviyemiz düştü çünkü 2022'de sıralamada 57.8 yapmıştım ve bu yıl 58.1 yapıp kaza yaptım, bu normal değil.”

“Kesinlikle yavaşlıyoruz ve yılın başında sahip olduğumuz potansiyeli yeniden kazanmalıyız. Nasıl yapacağımızı bilmiyorum ama nasıl yapacağımızı görmemiz gerekiyor.” diye ekledi.