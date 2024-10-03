Vinales Aprilia’nın MotoGP’de zorlanması hakkında: “Bu mekanik bir sorun, sürücü sorunu değil”

Maverick Vinales, bu hafta sonu Motegi'de yapılacak Japonya Grand Prix'sine giderken kendine olan güveninin her zamanki kadar güçlü olduğunu söylüyor.

Bu durum kısmen son dönemdeki hafif bir form artışından kaynaklanıyor, ancak esas nedeni İspanyol sürücünün, Aprilia’nın zorluklarının sürücülerle ilgili olduğuna inanmaması.

Nisan ayındaki Grand Prix of the Americas'ı domine eden Vinales ve Aprilia Racing takım arkadaşı Aleix Espargaro için Avrupa sezonu beklenmedik şekilde zorlu geçti. Üçüncü yarış haftasından bu yana ikisi de Pazar günü podyuma çıkmayı başaramadı.

Ancak son iki Pazar günü, hem Emilia Romagna hem de Endonezya Grand Prix'lerinde altıncı sırayı alan Vinales için daha iyi geçti.

Vinales'in Motegi pistine güvenle çıkmasına yardımcı olacak şey, Aprilia'nın sezon ortasındaki form düşüşünün bir sürücü olarak kendi formundan ziyade motosikletin teknik durgunluğundan kaynaklandığına inanması.

Vinales, “Sizi geride tutan şey bir sürücü sorunu değil de mekanik bir sorun olduğunda, kendinize olan güveniniz sağlam kalır.”

“Sürüş açısından performansımdan çok memnunum. Austin’de kazandığım zamankinden daha iyi sürüyorum.” dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Vinales, bu hafta sonu Motegi'de yapılacak Japonya Grand Prix'sine giderken kendine olan güveninin her zamanki kadar güçlü olduğunu söylüyor.

Bu durum kısmen son dönemdeki hafif bir form artışından kaynaklanıyor, ancak esas nedeni İspanyol sürücünün, Aprilia’nın zorluklarının sürücülerle ilgili olduğuna inanmaması.

Nisan ayındaki Grand Prix of the Americas'ı domine eden Vinales ve Aprilia Racing takım arkadaşı Aleix Espargaro için Avrupa sezonu beklenmedik şekilde zorlu geçti. Üçüncü yarış haftasından bu yana ikisi de Pazar günü podyuma çıkmayı başaramadı.

Ancak son iki Pazar günü, hem Emilia Romagna hem de Endonezya Grand Prix'lerinde altıncı sırayı alan Vinales için daha iyi geçti.

Vinales'in Motegi pistine güvenle çıkmasına yardımcı olacak şey, Aprilia'nın sezon ortasındaki form düşüşünün bir sürücü olarak kendi formundan ziyade motosikletin teknik durgunluğundan kaynaklandığına inanması.

Vinales, “Sizi geride tutan şey bir sürücü sorunu değil de mekanik bir sorun olduğunda, kendinize olan güveniniz sağlam kalır.”

“Sürüş açısından performansımdan çok memnunum. Austin’de kazandığım zamankinden daha iyi sürüyorum.” dedi.