Vinales: "Aprilia'dan asla şüphe duymadım"

Haberi dinle

2017 sezonunda Yamaha'ya geçen Vinales ile takımın arasındaki ipler geçtiğimiz sezondan itibaren kopmaya başlamış ve İspanyol sürücü 2021 Hollanda GP'sinin sonrasında ani bir kararla takımdan kovulmuştu.

Yamaha, tek taraflı feshin sebebi olarak "Vinales'in Styria GP'sinde motora kasıtlı olarak hasar vermesini" göstermişti.

Olup bitenlerin ardından birkaç yarışı boş geçmek durumunda kalan Vinales, Aragon GP'sinden itibaren Aprilia ile anlaşmış, ancak motosiklete alışmaya çalıştığı için Aleix Espargaro ile aynı tempoyu tutturamamıştı.

Bu sezon ise karşımızda çok daha özgüvenli bir Vinales var. Nispeten zorlu geçen ilk yarışların ardından Espargaro ile farkı gitgide kapatan Vinales, Assen'de RS-GP ile ilk podyumuna çıkmış, geçtiğimiz hafta sonu Silverstone'da ise zaferi son tur kaçırmasına rağmen arka arkaya ikinci podyumunu elde etmişti.

Yarışın ardından Aprilia'dan şüphe edip etmediği sorulduğunda Vinales, "Hayır. Bu projeye tamamen inandım, ayrıca kendime de fazlasıyla inandım."

"Dolayısıyla rekabetçi olmamızın sadece bir zaman ve çalışma meselesi olduğunu düşünüyordum. Son dönemde gösterdiğimiz üzere ön grupta savaşacak potansiyele sahip olduğumuzu biliyorduk."

"Sadece kendimize odaklanmış durumdayız. Halen en iyi seviyeme ulaşabilmiş değilim, dolayısıyla yalnızca piste çıkacak, kendime inanacak ve doğru şeylere odaklanmaya çalışacağım." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Silverstone'da çok iyi bir hafta sonu geçiren ve ikinci sırada başladığı yarışı galip Francesco Bagnaia'nın sadece yarım saniye gerisinde kapatan Vinales, gözünü zafere dikmekle birlikte sağlam adımlar atmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Motorsport.com tarafından ikinciliğin onu ne kadar tatmın ettiği sorulduğunda Vinales, "Elbette mutluyum, fakat gözümü büyük ödüle çevirmeliyim."

"Hedefim galibiyete ulaşmak olmalı çünkü buna inanıyoruz. Fakat ayaklarımın yere sağlam basması da gerekiyor, bu açıdan bakınca ikincilik fantastik bir sonuç, uzun bir yoldan geçtik.

"Sezona beni tatmin etmeyen sonuçlarla başladım, ancak her geçen gün daha da iyiye gitmeye devam ettik ve kendime güvenmeye başladım -hedefimiz de buydu."

"Takım olarak gayet iyi bir şekilde çalışıyoruz ve amacımız her pistte rekabet edebilen, güçlü bir takım olabilmek."

"Bunun gerçeğe dönüştüğünü görebiliyoruz. Montmelo [Barcelona] testlerinden bu yana motosiklet üstünde daha iyi hissediyorum."

"Dolayısıyla yaptığımız işten ötürü mutlu ve memnunum." dedi.