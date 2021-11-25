Vinales: "Aprilia'da 'evimde hissetmem için' biraz daha zaman gerekiyor"

Dokuz kez MotoGP yarış galibi, Steiermark GP'sinin ardından bilerek M1'inin motoruna zarar vermeye çalışmasının ardından Yamaha ile ilişkisinin kötüleşmesi ile beraber, San Marino GP'si öncesinde Aprilia'ya geçiş yaptı.

2021'in son yarışlarını Aprilia ile bir test yapma fırsatı olarak kullanan Vinales, sezon sonunda yapılan Jerez testlerinde frenlemede büyük bir gelişim sağladığını söyledi - ki Vinales, Yamaha ve Aprilia arasındaki en büyük farklardan birinin bu olduğuna değinmişti.

Test programı hakkında konuşan Vinales, "Spesifik olarak denediğimiz bir şey yoktu."

"Sadece hissiyatı geliştirmeye çalışıyorduk, özellikle frenlemede."

"Özellikle yarışlarda bu alanda büyük sorunlar yaşıyorduk."

"Ancak burada motosiklette ve elektroniklerde büyük bir gelişim oldu."

"Testin sonunda hedefimize ulaşmayı başardık, bu nedenle motosikletin özellikle frenlemede çalıştığı şekilden çok memnunuz."

"Özellikle farklı tür bir frenlemeye alıştığım göz önüne alındığında bu baya zorluydu, bu nedenle yeniden adapte olmam gerekiyor."

"Çocuklar bu konuda bana yardımcı oldu, özellikle, motosikletin viraja girişinde daha iyi bir his yakalamak ve daha iyi fren yapmak için, motor frenlemesinde."

"Burada, daha fazla stabiliteye, daha fazla konfora ve daha geç frenlemeye odaklandık. Bunlar da inanılmaz şeyler." dedi.

Büyük bir gelişim yapmalarına rağmen Vinales, Aprilia RS-GP'nin kendi motosikleti gibi hissettirmesinden daha çok uzakta olduğunu söyledi.

Konu hakkında konuşan Vinales, "Hayır, daha değil. Daha fazla şeye ihtiyacımız var. Daha fazla tura ve daha fazla teste. Daha değil." dedi.

Şubat'ta yapılacak olan 2022 sezon öncesi testleri öncesinde Aprilia'nın hangi alanda en zayıf olduğu sorusuna Vinales, "Motosikleti döndürmeye ihtiyacımız var, bu alanda gelişmemiz gerekiyor."

"Ancak bir şekilde bunu nasıl yapacağımızı anlamamız lazım, bu nedenle bir şeyleri denemeye devam etmek için Sepang'a kadar beklememiz lazım."

"Ancak net bir yönümüzün olması güzel bir şey. Bu nedenle testlerden dolayı çok mutluyum ve çok memnunum." dedi.