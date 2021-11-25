Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / MotoGP, 2027'den itibaren tamamen sürdürülebilir yakıt kullanacak
MotoGP / Jerez Kasım testi Haberler

Vinales: "Aprilia'da 'evimde hissetmem için' biraz daha zaman gerekiyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Maverick Vinales, Aprilia motosikletinde "evinde" hissetmediğini ancak bu noktaya gelebilmesi için "biraz daha zamana" ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Vinales: "Aprilia'da 'evimde hissetmem için' biraz daha zaman gerekiyor"

Dokuz kez MotoGP yarış galibi, Steiermark GP'sinin ardından bilerek M1'inin motoruna zarar vermeye çalışmasının ardından Yamaha ile ilişkisinin kötüleşmesi ile beraber, San Marino GP'si öncesinde Aprilia'ya geçiş yaptı.

2021'in son yarışlarını Aprilia ile bir test yapma fırsatı olarak kullanan Vinales, sezon sonunda yapılan Jerez testlerinde frenlemede büyük bir gelişim sağladığını söyledi - ki Vinales, Yamaha ve Aprilia arasındaki en büyük farklardan birinin bu olduğuna değinmişti.

Test programı hakkında konuşan Vinales, "Spesifik olarak denediğimiz bir şey yoktu."

"Sadece hissiyatı geliştirmeye çalışıyorduk, özellikle frenlemede."

"Özellikle yarışlarda bu alanda büyük sorunlar yaşıyorduk."

"Ancak burada motosiklette ve elektroniklerde büyük bir gelişim oldu."

"Testin sonunda hedefimize ulaşmayı başardık, bu nedenle motosikletin özellikle frenlemede çalıştığı şekilden çok memnunuz."

"Özellikle farklı tür bir frenlemeye alıştığım göz önüne alındığında bu baya zorluydu, bu nedenle yeniden adapte olmam gerekiyor."

"Çocuklar bu konuda bana yardımcı oldu, özellikle, motosikletin viraja girişinde daha iyi bir his yakalamak ve daha iyi fren yapmak için, motor frenlemesinde."

"Burada, daha fazla stabiliteye, daha fazla konfora ve daha geç frenlemeye odaklandık. Bunlar da inanılmaz şeyler." dedi.

Büyük bir gelişim yapmalarına rağmen Vinales, Aprilia RS-GP'nin kendi motosikleti gibi hissettirmesinden daha çok uzakta olduğunu söyledi.

Konu hakkında konuşan Vinales, "Hayır, daha değil. Daha fazla şeye ihtiyacımız var. Daha fazla tura ve daha fazla teste. Daha değil." dedi.

Şubat'ta yapılacak olan 2022 sezon öncesi testleri öncesinde Aprilia'nın hangi alanda en zayıf olduğu sorusuna Vinales, "Motosikleti döndürmeye ihtiyacımız var, bu alanda gelişmemiz gerekiyor."

"Ancak bir şekilde bunu nasıl yapacağımızı anlamamız lazım, bu nedenle bir şeyleri denemeye devam etmek için Sepang'a kadar beklememiz lazım."

"Ancak net bir yönümüzün olması güzel bir şey. Bu nedenle testlerden dolayı çok mutluyum ve çok memnunum." dedi.

paylaşım
yorumlar
MotoGP, 2027'den itibaren tamamen sürdürülebilir yakıt kullanacak
Önceki haber

MotoGP, 2027'den itibaren tamamen sürdürülebilir yakıt kullanacak
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP, 2027'den itibaren tamamen sürdürülebilir yakıt kullanacak
MotoGP

MotoGP, 2027'den itibaren tamamen sürdürülebilir yakıt kullanacak

Gardner: "Fernandez'in şampiyonluk iddiaları tamamen saçmalık" Jerez Kasım testi
MotoGP

Gardner: "Fernandez'in şampiyonluk iddiaları tamamen saçmalık"

Puig: "Honda, 2022 MotoGP motosikletiyle "hazır olmaktan çok uzak'" Jerez Kasım testi
MotoGP

Puig: "Honda, 2022 MotoGP motosikletiyle "hazır olmaktan çok uzak'"

Maverick Viñales Daha fazlası
Maverick Viñales
Vinales, MotoGP sezonu biteceği için “çok üzgün” Valensiya GP
MotoGP

Vinales, MotoGP sezonu biteceği için “çok üzgün”

Vinales, kuzeninin vefatının ardından Amerika yarışına katılmayacak Americas GP
MotoGP

Vinales, kuzeninin vefatının ardından Amerika yarışına katılmayacak

Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor San Marino GP
MotoGP

Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor

Aprilia Racing Team Daha fazlası
Aprilia Racing Team
Espargaro: "Yarış direktörünün hatası, sıralama turlarını mahvetti" Valensiya GP
MotoGP

Espargaro: "Yarış direktörünün hatası, sıralama turlarını mahvetti"

Vinales, Aragon'da Aprilia ile ilk yarışına katılacak Aragon GP
MotoGP

Vinales, Aragon'da Aprilia ile ilk yarışına katılacak

Resmi: Vinales, 2022 yılında Aprilia ile yarışacak! Avusturya GP
MotoGP

Resmi: Vinales, 2022 yılında Aprilia ile yarışacak!

Son Haberler

Vinales: "Aprilia'da 'evimde hissetmem için' biraz daha zaman gerekiyor"
MotoGP MotoGP

Vinales: "Aprilia'da 'evimde hissetmem için' biraz daha zaman gerekiyor"

MotoGP, 2027'den itibaren tamamen sürdürülebilir yakıt kullanacak
MotoGP MotoGP

MotoGP, 2027'den itibaren tamamen sürdürülebilir yakıt kullanacak

Gardner: "Fernandez'in şampiyonluk iddiaları tamamen saçmalık"
MotoGP MotoGP

Gardner: "Fernandez'in şampiyonluk iddiaları tamamen saçmalık"

Takımın kendisini engellediğini düşünen Fernandez: "Şampiyon olduğumu hissediyorum"
Moto2 Moto2

Takımın kendisini engellediğini düşünen Fernandez: "Şampiyon olduğumu hissediyorum"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.